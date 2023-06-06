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06/06/2023

疑夫有第三者 不欲他人照顧孩子 深水埗印裔婦涉焗死3幼女

#倫常命案 #勞福局 #孫玉菡 #融樂會 #精神病 #撫養權 #荷里活廣場謀殺案
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　　【晴報專訊】深水埗爆駭人倫常命案。29歲印度裔婦疑因爭奪子女撫養權及丈夫有第三者問題，昨晨於桂林街劏房用枕頭將3名稚齡女兒焗死，復報警訛稱丈夫向她施襲並殺害女兒。警方指，女疑犯無精神病紀錄，與丈夫已分居1年。

 

警方拘捕涉案印度裔母親，帶署作進一步調查。

 

　　社署指，涉案家庭為非政府機構綜合家庭服務中心跟進個案。民政署聯同港大昨晚在深水埗舉辦情緒支援講座，關愛隊亦將加強支援隱蔽家庭；社署則在港鐵站外加設流動服務站。有關注少數族裔學者指，少數族裔使用精神健康綜合社區中心比率嚴重偏低，僅0.68%人使用，且因文化隔閡，不少人怕求助致「家醜外傳」而卻步。

 

　　警方指，涉案現場為深水埗桂林街115號一唐樓單位，昨晨11時許1名女子報案，稱丈夫在住所持刀襲擊她及殺死3名女兒。警員到場後，發現3名年齡2歲、4歲及5歲女童昏迷不醒，送院搶救後不治。惟醫院消息顯示，3名女童無表面傷痕，懷疑遭焗死。警方再三查問下有人承認犯案，隨後以涉嫌謀殺罪，拘捕該29歲印度裔母親，帶署作進一步調查。

 

警方展示檢獲的證物

 

報案訛稱夫行兇 夫婦正爭撫養權

 

　　西九龍刑事警司鍾雅倫指，案發劏房面積約200呎，有一房一廳，警員到場時女疑犯在屋內，惟劏房睡房木門反鎖，警員破門後揭3名女童在床上昏迷。現場未有利器或藥物，但枕頭上有小量血漬，其中1名女童嘴、鼻也有血漬，加上她們送院時已死亡1至2小時，不排除遭人以枕頭焗死，死因待驗屍確認。鍾續指，警員入屋時女疑犯精神狀況正常，未有大吵大鬧，她亦無精神病或現正接受精神病治療的紀錄，惟犯案後曾致電居於新界的母親聲稱「殺咗人」，其母隨後着兒子、即疑兇弟弟報案。

 

　　鍾謂，女疑犯與丈夫已分居一段時間，目前無業靠綜援維生。她與3名女童在劏房內居住約1年，當中2名女兒正讀幼稚園，1人尚未入學。鍾指，女疑犯丈夫昨晨未與她發生爭執，長時間無聯絡3名女兒，相信事件涉家庭感情問題，不排除涉及第3者、女疑犯不欲把女兒交由他人照顧等原因。而涉案家庭並無家庭暴力紀錄，警方與社署了解後，揭女疑犯曾與社工接觸，但去年底已無再跟進。社署指，涉案女子與3名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進個案。遇害女童姑母昨午赴醫院了解情況時向傳媒透露，胞弟與女疑犯已分居約1年，正爭取女兒撫養權，並等候法庭裁決。

 

少數族裔多拒求助 怕被「唱通街」

 

　　政務司司長陳國基指，對事件感非常傷心，惟單靠政府力量未必可找出全部個案，促市民多關心身邊人。民青局局長麥美娟指，昨晚深水埗街坊福利會設情緒支援講座，新家園協會亦提供少數族裔家庭支援熱綫，未來會透過關愛隊加強接觸隱蔽家庭。勞福局局長孫玉菡指，在港鐵深水埗站外設流動服務站支援市民。醫管局指已設24小時專線，為市民及少數族裔提供情緒支援。

 

　　城大社會及行為科學系助理教授關志健指，現時24間精神健康綜合社區中心（ICCMW）本應及早協助懷疑個案，惟過去調查發現少數族裔使用率嚴重偏低，僅0.68%人使用，作用成疑。除言語障礙外，社工文化敏感度不足也是原因，「如少數族裔不明白甚麼是『見社工』、『輔導』而拒絕，部分人不知有保密原則，害怕求助會被唱通街。」

 

　　融樂會總幹事謝永齡認同，少數族裔怕失家族體面，縱「1對1」時承認精神出問題，惟家族壓力下會公開否認，以專門外展服務隊支援效果或更佳。他指，夫婦離異對雙方均造成壓力，不求助恐陷入深淵。他說，早前調查亦發現少數族裔中半數人在疫中失業，「貧窮、住屋差，加上女性地位較低，在家面對壓力更大」。

 

 

下一頁　連串暴力事件專家：不應與精神病掛勾

轉載自: 晴報

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