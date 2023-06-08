屯馬線宋皇臺緊急出口現沉降 30米內停打樁

【晴報專訊】港鐵屯馬線範圍再有沉降事件。政府昨證實，啟德發展區2B3號地盤的居屋發展項目在打樁期間，屯馬線一個在啟德站與宋皇臺站之間緊急出口監測站，在周一錄得沉降，且達20毫米的預設停工指標。房委會即時叫停在該緊急出口30米範圍內的打樁工程；運輸及物流局局長林世雄稱，港鐵及機電工程署已審視相關數據，確保鐵路運作安全。

鄰近緊急出口的啟德居屋地盤打樁工程須暫停（資料圖片）

出現沉降的宋皇臺緊急出口，位於啟欣苑旁，離宋皇臺站出口有一段距離，港鐵鐵路保護組本周一發現沉降。當局稱，該監測點是港鐵按既定程序要求房委會設置，以便監察沉降數據。房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵已派員視察，確認沉降無影響周邊鐵路設施的結構安全。機電署亦已檢視港鐵提交監察紀錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。

鐵路安全不受影響

林世雄稱，機電署和港鐵將續審視數據，以確保鐵路運作安全及地盤採取緩解措施。當局強調，若房委會建議調整暫停相關工程的監測指標，審查組會在保障鐵路安全前題下按情況考慮。

港鐵昨稱，已確認鐵路安全不受影響，亦已要求負責項目的註冊建築專業人士提供施工方法及緩解措施，以減低沉降幅度，當確認鐵路設施及營運不受影響才考慮讓承辦商復工。

土力工程處前處長陳健碩認為，沉降20毫米不算太嚴重，且工程期間沉降亦無可避免，成因一般包括打樁工程改變泥土結構、抽取太多地下水或水土流失，強調要趁現時停工找出沉降原因，確定補救方法。結構工程師倪學仁則估計，肇事地點位處舊啟德機場，不排除沉降與興建機場時的地質情況、或收回機場後的修整工作有關，亦可能因打樁效果與當初計算有出入、或因附近工程影響所致。

港鐵沿線過往亦曾發生多次沉降事件。屯馬線位於啟德1E區地盤的鐵路隧道內，2020年9月曾有2個監測點的沉降紀錄達到20.1毫米；2019年連接何文田站的一條行人隧道亦被發現沉降21毫米；東鐵線會展站更被揭發至少有4個監測點自2018年6月起沉降幅度上升約1倍，政府最終大幅放寬沉降標準。