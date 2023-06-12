投資騙案暴升老嫩皆中招 17歲仔被網友呃21萬 8旬婦放租失亡夫遺產

【晴報專訊】投資騙案杜之不絕。警方表示，去年投資騙案數目較2020年暴升逾4.5倍至2,850宗，今年首4個月，無論個案數目及涉款金額均比去年同期升約5成。騙徒更向未成年學生「埋手」，有17歲中五生誤信經交友程式認識僅數小時的「專家」投資加密貨幣，結果被騙去21萬元積蓄；另有8旬老婦因網上放租樓盤而洩露個人電話，慘遭騙徒呃去910萬元，包括丈夫留下的500萬遺產。

今年首4個月涉及加密貨幣和股票的騙案，均顯著增加（資料圖片）

專家提醒，證監會本月1日起容許本地持牌虛擬資產交易平台為零售投資者提供服務，並推相關保障措施，惟至今未發任何相關牌照，籲應提高警剔。警方亦指出，如投資者被要求轉帳至本地個人戶口便應提防，且投資時應盡量告知家人。

一些「投資平台」會顯示新聞資訊或其他「用戶」交投紀錄，警方提醒一般投資程式並不會顯示涉投資者私隱資料。

商業罪案調查科高級督察吳振耀表示，投資騙案數字由2020年全年的510宗，增至去年的2,850宗，升近4.5倍；去年損失共18.6億元。而今年首4個月已錄得1,174宗投資騙案，涉款達7.086億元，均比去年同期升近5成；其中今年首4個月涉及加密貨幣和股票的騙案，均顯著增加，前者由去年的536宗升至675宗，涉款由3.33億元升至近4.17億元；後者更由46宗大升至229宗，涉款由1,605萬元暴增至近1.22億元。

首4月個案及涉款 均年升5成

商罪科高級督察劉兆寶提醒，騙徒不分老嫩，甚至向未成年學生下手。一名17歲中五男學生今年4月聽從在交友程式認識僅數小時的「投資專家」所言，數日內存入共21萬元積蓄投資加密貨幣，最後被拒提款後，才知誤墮圈套；又有80歲退休老婦去年7月在網上知名樓盤平台放租並留下電話，未幾收到自稱美國的「投資分析師」冀回港租樓，2人交談2個多月後，有人介紹了一款「外滙投資平台」，事主因信任對方，去年9月至今年2月分28次入帳910萬元至18個個人銀行戶口，當中500萬元為丈夫的遺產。

警方提醒，如投資者被要求轉帳至本地個人戶口，便應提防是否騙局。

劉說，事主初時未知受騙，更看到「帳面餘額」最高曾達5,400萬，惟至今年3月擬提款時，被對方游說不要急着提款，到4月其「戶口」被凍結，更有人藉此索取800萬元「手續費」後始知受騙。

宜告知家人投資事宜 減風險

他補充，2名受害人的同住家人均對事件不知情，籲市民除要了解投資產品的性質，且最好告知家人，如對方要求入帳至個人戶口作投資，極大機會涉及騙案；另偽冒交易平台會以「形象化」方式讓市民有假希望，誤以為確實有賺錢，然後「加碼」。

另一名54歲女子今年1月遭其「網上情侶」誘騙進行投資，她不虞有詐將2,700多萬元分97次存入43個不同個人戶口，是首4月內最大宗損失。吳振耀強調，一些「投資平台」可能會顯示新聞資訊或其他「用戶」的交投紀錄，但強調這不代表是正常投資平台，尤其涉投資者私隱，一般投資程式不會顯示。

投資者及理財教育委員會投資者教育及企業傳訊總監楊蔚怡透露，有調查發現，逾半受訪者曾遇上騙案，更有約9%出現金錢損失。她指，大部分投資虛擬資產平台設於海外，如遇上問題難以追討，證監會本月1日起容許本地持牌虛擬資產交易平台申請為零售投資者提供服務，並推出相關保障措施，但強調至今仍未發出任何相關牌照。