  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

12/06/2023

市建局擬活化旺角6休憩處 建微型公園系統

#休憩空間 #油尖旺 #微型公園系統 #市建局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】油尖旺一帶有眾多小型休憩空間，惟使用人流有限，且部分失修、被佔用或衞生環境欠佳。市建局計劃藉山東街兩個重建項目，明年上半年起活化旺角6個休憩處及花園，構建「微型公園系統」，提升設施及引入智慧元素。惟有議員認為，要改善區內環境與社區問題，僅改善硬件恐未必有效，難提高市民使用意慾。

 

旺角地士道街公園（左圖紅框）被樓宇包圍；另有部分公園的出入口被堆積貨物阻塞，影響市民使用。（市建局圖片）

 

　　市建局行政總監韋志成昨在網誌稱，目前旺角有約20個小型休憩空間，零散分布在高樓林立環境，部分位置隱蔽，難吸引居民使用，更有空間被商販違例佔用，引起衞生環境等問題；另公園在不同年代落成，只有長椅及遮蔭亭等設施，未必符居民所需。

 

參考內地「智慧公園」 或添科技設施

 

　　市建局在山東街與地士道及新填地街交界，分別開展重建項目。韋稱，團隊擬將附近6個公園構建成「微型公園系統」統一設計風格及融入區內特色，又因應公園位置及大小，分配其玩樂、休憩及社交三大主要功能，例如奶路臣街2個休憩處面積較細，未來會維持休憩及社交為主，面積較大的地士道街公園目前有羽毛球場，未來可再增玩樂元素，兼容舉辦不同「城市運動」。

 

旺角區內一些公園面積較細，只能設置長椅和花槽等基本設施。（市建局圖片）

 

　　工程又會增洗手間及飲水機等設備，改善公園出入口布局及美化行人路，如重鋪路面地磚、增設指示路標、街燈和欄桿裝飾等，其中沿地士道街新建樓宇會後移，方便擴闊行人路，公園亦會由現時被高樓包圍，改為接駁山東街，方便出入。

 

　　市建局又擬參考內地「智慧公園」，如深圳在公園設置「戶外智能健身室」系統，讓用家透過智能器材記錄身高、體重、心肺功能等，再傳送到手機。首階段料明年上半年展開，爭取4年內完成。

 

　　九龍西立法會議員梁文廣稱，區內休憩處面積小，設施有限，加上品流複雜，不少公園有衞生問題，居民較少駐足，若長遠管理無改善，增設施亦未必能提高使用率；又認為具體設計及管理可讓社區參與。

 

衞生等問題未改善 議員指難增使用率

 

　　香港遊樂場協會副總幹事溫立文稱，油尖旺劏房林立，相信兒童及長者均需公共空間「抖氣」，若重新規劃的空間夠大，可參考市建局裕民坊項目流標後，讓非政府組織暫參與管理及舉辦活動；治安問題則可設閉路電視及保安員加強監察。

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#休憩空間 #油尖旺 #微型公園系統 #市建局

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk