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13/06/2023

英寄宿校3師生遭錘襲 1港生命危 16歲疑犯被控企圖謀殺

#襲擊事件 #布蘭德爾學校 #英國德文郡
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　　【晴報專訊】英國德文郡（Devon）一間貴族寄宿學校上周五（9日）發生襲擊事件，1名當地16歲男生涉嫌在宿舍以錘子襲擊2名男學生及1名男教師，消息指其中1名學生為港人，目前情況危殆。入境處昨證實，已接獲學生家屬求助。疑犯被控2項企圖謀殺罪及1項故意嚴重傷害身體罪，當地時間周一出庭。有升學專家指，涉事學校離倫敦較遠，僅10多名港生就讀，事發翌日已安排全校宿生離校；又指該校學生形容涉事同學一向待人友善，對襲擊感非常震驚。

 

事發的布蘭德爾學校有逾400年歷史，屬貴族學校，每年學費最高約40萬港元。(網上圖片)

 

　　事發的布蘭德爾學校（Blundell's School）位於蒂弗頓（Tiverton）、為一間有逾400年歷史的男女日校及寄宿學校，高年級宿生每年學費41,325鎊（約40.7萬港元），低年級宿生每年學費28,260鎊（約27.6萬港元）。有英媒引消息人士報道，事件起因涉及2名男生在宿舍大樓內懷疑用錘子打架，警方當日凌晨約1時接報指有學生受襲，當局派出多部救護車及應變小組等，以陸空方式將3名傷者送往皇家德文郡和埃克塞特醫院。

 

警方到學校調查(網上圖片)

 

入境處證實 接獲家屬求助

 

　　當地警方稱在現場找到武器，並續調查事件和行兇動機，又確認2名男生仍留院，1人危殆，1人傷勢嚴重但穩定，教師治療後出院。2名男生的家長正在醫院，有關方面已派員支援。疑犯被控以2項企圖謀殺罪及1項故意嚴重傷害身體罪，當地時間周一下午在埃克塞特地方法院出庭，根據法例由於未滿18歲，故身份不公開。

 

　　有自稱為受害港生的家長周日在移英港人群組發文，指兒子獲全英國5大腦科醫生之一為其做手術，惟至今一直昏迷，籲大家集氣，又斥學校有意隱瞞事件。入境處昨證實，1名港人於英國留學時遇襲，並指接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署、及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館跟進，且按家屬意願提供適切意見及可行協助，會繼續保持緊密聯繫。

 

　　該校校長維倫加向家長發信稱，相信今次是個別事件，學校正與警方密切合作，宿舍附近會有警察駐守一段時間，促父母不要猜測或在社交平台上發帖。

 

稱疑犯向來友善 同校港生震驚

 

　　英識教育執行董事陳思銘指，涉事學校屬貴族學校，校風良好樸素，但離倫敦較遠，現僅10多名港生就讀，事故後，校方翌日已安排全校約260名宿生離校，惟現時學生已回校。他指有該校港生家長透露，子女未感擔心，但形容涉事同學一向待人友善，對今次襲擊感非常震驚。

 

　　不少家長或因事故擔心寄宿學校安全，陳強調英國寄宿學校有百多年歷史，照顧海外學生得心應手，且經獨立機構監管，是次事件非常罕見，認為家長不用擔心。他指，若憂校方有管理問題或危及就讀的子女，家長可向校董會、監管機構等求助。

 

有意赴英港生增1成 未等放榜已報名

 

　　中學文憑試（DSE）下月放榜，到英國升學成不少港生首選。創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯指，今年有意到英國升學的港生較去年多約1成，因多國去年均推出或延續歡迎港人移民政策，令留學生數量激增，基數較大。她又指，近5年的港生選擇留學已不再因DSE「失手」或未能入讀本地大學，而是一早視海外升學為目標，放榜前已報名，「港生大學畢業後可留在當地工作，甚至居留移民，DSE考獲20至30分、百分百可本地升學的學生都走。」

 

醫護法律等成熱門科目

 

　　她續稱，今年熱門選科由昔日的商科，轉為要考牌的專科，包括醫護、法律等，「10個有6至7個都選專科，相信跟持牌更有利未來發展有關」。對港府放寬讓海外大學醫科畢業生回港執業，會否吸引更多人選擇醫科，她形容只是誘因之一，讀醫科始終要很高分，有能力讀的一般目標明確，非因政策改變而選擇。

 

　　英倫海外升學中心升學總監容顯欣則稱，今年到英國升大學的港生人數與去年相若，但升讀私立中小學和寄宿學校的人數則明顯減少，相信因不少持BNO簽證港人已移民英國，免費入讀公校，「約有6,000至7,000港生在英讀私校，但讀公校港生已超越此數」。惟英識教育執行董事陳思銘指，公校資源比不上私立，部分港生中途轉回私校，加上寄宿學校多為較優秀私校，令選擇寄宿的港生急升幾倍。

轉載自: 晴報

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