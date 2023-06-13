料日內公布 消息指建造業運輸業 容許共輸入逾1.8萬外勞

【晴報專訊】政府擬為運輸及建造業引入外勞，消息指最快今或明日公布輸入外勞「特別計劃」詳情。據悉，建造業及運輸業將合共輸入逾1.8萬名外勞，初步傾向不經勞顧會審批。其中建造業將逾萬人，沒特別工種限制；運輸業將輸入的工種則包括專線小巴及跨境客運巴士司機、機場地勤及運輸物流等人手，其中小巴司機先試行輸入500人，而機場則約5,000至6,000人。

據知，政府最快今或明公布相關安排。雖然專線小巴業界反映，現時欠缺司機達2,000至3,000人，加上運輸署研收緊高齡職業司機體檢要求，令行內人手更缺。惟消息透露，當局避免一次過輸入太多外勞，初期傾向輸入500名司機試驗，來港者仍須考牌，但薪金須低於本地司機月薪中位數。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄指，現時專線小巴司機人工中位數約1.3萬至1.4萬元，估計外勞須約1.4至1.5萬元，若連同住宿津貼約3,000元，即一名外勞司機要約1.7萬至1.8萬元，小巴營辦商還需提供外勞宿舍。

外勞司機須再考牌 釋市民疑慮

他指，業界上周五曾與當局開會，席間曾提出望放寬來港司機考牌要求，「像澳門都容許兩地的商業車駕駛執照互認，不用重新考牌。」他認為，專線小巴為定點定線，外勞來港後可接受2日各8小時培訓，包括本港道路情況及相關法例、及職前路線培訓，減省重新考牌時間，盡快解人手燃眉急。但據悉，基於道路安全考慮，為釋市民疑慮，當局仍傾向外勞司機要再考牌。

專線小巴業界指缺人，但消息指當局初期傾向先輸入500名司機試驗。（資料圖片）

另當局亦傾向輸入跨境客運巴士司機，但因跨境巴有其特殊性，司機有大段車程在內地行駛，且中港兩地班次「對開」，司機實際可居於國內，業界冀外勞住宿安排上具彈性。

機場擬輸入約6000人 提供「返工專車」

機場亦擬輸入約5,000至6,000人，並將提供「返工專車」讓外勞往返，涉及工種包括地勤、運輸物流等。航運交通界立法會議員易志明認為，機場缺逾2萬人，以埃及航空擬申請今年10月起在港復航為例，因機場地勤人手嚴重不足，令計劃受阻，若僅輸入數千人，相信只能暫時紓緩。

勞聯立法會議員林振昇表示，據知今次將容許建造業輸入逾萬人，沒特別工種限制，勞工界憂先例一開，日後適用範圍會擴大至更多工種，又提到不少機場工友表憂慮，因他們普遍底薪低，靠加班費，疫情期間裁員減薪，若大量輸入外勞，將影響本地地勤薪金和工時。但香港建造商會會長林健榮強調，輸入外勞不是貪圖廉價勞工，因業內人工中位數加上住宿安排等，不比本地招聘便宜。

建造業商會強調輸入外勞非貪圖廉價勞工（資料圖片）