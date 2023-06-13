黃鴨「復活」再成雙 周日尖沙咀暢泳

【晴報專訊】由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮黃鴨再次訪港，吸引不少人前往打卡。惟上周六天氣炎熱，其中1隻黃鴨被「放氣」，送回青衣船廠檢查，經工作團隊連日檢查及反覆測試後，昨早重返維港與「同伴」重聚。周日（18日）父親節下午，黃鴨將沿星光大道暢泳，市民及旅客可近距離觀賞及打卡。

被「放氣」的黃鴨昨由工作人員送返維港，再充氣與同伴重聚。

日前被「放氣」的巨型黃鴨昨早由躉船載返現場，工作人員用吊臂將「扁皮鴨」移到海面和固定位置再重新「打氣」，吸引不少市民駐足觀看過程和影相。

主辦單位稱，黃鴨周六送回青衣船廠後，工作團隊連夜進行檢查和反覆測試，並指大型戶外充氣藝術裝置需面對天氣及突如其來的外在環境挑戰，而作出應變方案，未來數日本港天氣不穩定，團隊將盡力守護橡皮鴨，籲市民一同「集氣」支持。荷蘭藝術家霍夫曼表示，他曾帶橡皮鴨到訪多個地方，形容橡皮鴨是極具挑戰性的裝置，當中最大挑戰是天氣，指橡皮鴨在天熱時也要「唞氣」；他又說，很多網民發表有創意的留言和創作，令他很感動，再次感受到大家的活力和正面迴響及港人的創意。

昂坪推「飛天鴨」纜車 巨型浴缸放滿小鴨

另外，周日是父親節，巨型黃鴨約下午1時至2時，將游到K11 MUSEA附近，沿星光大道暢泳，屆時大眾可近距離觀賞及影相。昂坪360亦會推出相關活動，把兩架纜車變身「飛天橡皮鴨」，並設期間限定「泡泡浴主題纜車」於活動期間不定時出現；昂坪市集亦特設浴室場景，市民可與放滿鴨仔的巨型浴缸影相留念；同時會發起慈善義賣，以每隻50元義賣千隻橡皮鴨，收益將全數捐予鄰舍輔導會。

昂坪360配合活動推主題纜車