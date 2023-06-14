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14/06/2023

建造及運輸業 准輸入最多2萬外勞

#輸入外勞 #航空業 #建造業
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　　【晴報專訊】政府敲定輸入外勞安排，其中建造業及運輸業新推的行業計劃，分別容許最多輸入1.2萬及8,000人。特首李家超強調，政府會保障本地就業優先，亦會保障本地勞工收入，及繼續培育和增加本地勞工，強調輸入外勞是輔助及非永久措施。政府擬未來就行業計劃每半年向勞顧會滙報。

 

政府當局昨午公布推特別計劃輸入外勞

 

　　李家超昨晨稱，政府首要考慮是保障本地勞工優先就業，輸入外勞只會針對人力明顯不足的行業，外勞工資亦不可低於相關職位的工資中位數，強調外勞是輔助及非永久措施，政府會繼續加強職業教育及培訓工作。財政司副司長黃偉綸則稱，政府暫無為兩個行業計劃設期限，因觀察勞動力變動情況需時，「（期限）太短不現實，太長無意思」，但強調不是永久。他估計，首年未必會用盡配額，但未來有機會達到。

 

強調非永久措施 會保障本地勞工

 

　　日前有勞顧會勞方代表批評，政府過去半年架空勞顧會。勞福局局長孫玉菡稱，兩個行業都是長期缺乏人手，相信不必再逐個個案回歸勞顧會討論，當局亦計劃每半年向勞顧會滙報行業最新情況，強調不是繞過勞顧會。

 

　　他又稱，兩個行業的僱主均須就每名外勞繳付每月400元再培訓徵款，協助行業再培訓。政府已分別訂明審批流程，會組成跨部門小組負責，兩局常秘或運輸署署長均會參與決定。

 

潭尾隔離設施 改裝建造業外勞宿舍

 

　　外勞住宿方面，當局料跨境司機外勞主要居於內地，他們要自行安排交通，其他客車司機可由僱主安排住宿；建造業外勞則須在工地宿舍或中央宿舍居住。發展局局長甯漢豪稱，政府會將潭尾社區隔離設施改裝成中央宿舍，交由建造業議會管理，容許僱主租用，料可供8,000名外勞居住。

 

　　勞聯立法會議員林振昇關注，以往勞顧會就輸入外勞有審批權，期間勞資雙方亦有溝通，未來只獲政府滙報，變相亦是繞過勞顧會。勞顧會勞方代表譚金蓮稱，只有本地就業機會及工資增加，才能保障本地就業。

 

下一頁　建造業擬輸入1.2萬外勞 10億元公營工程優先 限3類僱員 勞方批漠視意見

 

轉載自: 晴報

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