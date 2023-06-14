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14/06/2023

SmartPLAY 7.3接受登記 硬地球場草地場抽籤 租用「4人同簽」防炒場

#SmartPLAY #康文署 #康體通 #租場
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　　【晴報專訊】新康體通「SmartPLAY」下月3日起開放登記。康文署指，現有康體通用戶須重新登記及認證身份，10月或之前可以新系統在網上、流動APP或各場地自助服務站，預訂設施及報名康體活動。

 

署方指，日後登記及簽場均電子化，設375台自助服務站及310台自助簽場機，取代傳統櫃枱服務。

 

　　另為防炒場，硬地球場、天然及人造草地足球場會先以抽籤分配，有餘額才以「先到先得」分派，且須「4人同時簽場」防濫用。署方指，若懷疑有人非用家，會交由警方跟進，有機會被控欺詐罪。

 

新機制下，經先到先得租場，須3人與租用人同時簽場。

 

　　康文署總康樂事務經理（智能預訂應用）駱美美指，新系統將分2階段推出，首階段場地預訂、活動報名等核心功能10月或之前面世，可預訂場地覆蓋800個免費硬地球場、45個泳池、25個運動場及450個收費設施，每人每日可交1份申請，系統會自動識別有否重疊時間，最多可獲3個分配。另康體活動、訓練班和比賽也採取統一抽籤，每人每月限交1份申請，每類活動最多可獲3個分配；並設低出席率懲罰機制及新人優先，過去12個月曾成功報名者，抽籤順序會較後。次階段料明年面世，涉團體預訂申請、度假營地分配等優化功能。

 

　　為遏止炒場，署方在現行實名制、先到先得機制外，加入抽籤分配。硬地球場、天然及人造草地足球場最快在10月實行，屆時名額將先抽籤，餘額以先到先得分配，申請人也須填寫額外4名用場人士的用戶編號，當中3人須與租用人同時簽場。日後會視乎市民反應，再決定會否擴展至其他場地。

 

非用場者法辦 或控欺詐罪

 

　　康文署助理署長（康樂事務）黃有權指，觀察到草地場炒賣情況較嚴重，故先推行措施，強調目前有行政手段打擊炒場，引入法律懲處是「最後一着」。他指，新機制下租場時須作聲明，承諾不會轉讓場地用場許可，若職員觀察到有在場人士實際非用場者，會交警方偵查，違規者有機會因觸犯欺詐罪，最高可判監14年。

 

轉載自: 晴報

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