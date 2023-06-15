競委會關注操控轉售價 議員質疑超市定價相近 丘應樺：未必構成反競爭

【晴報專訊】競委會關注近年「操控轉售價格」情況，即供應商或分銷商要求抬高零售價，導致消費者未能受惠於價格競爭，行為屬合謀定價。多位立法會議員昨質疑，兩大超市出售的多款產品，價格完全一樣，疑有合謀定價。消委會今年首季共接獲28宗涉超市價格或收費爭議的投訴。惟商經局局長丘應樺稱，單憑價格相似，未必構成反競爭。

多位立會議員質疑，兩大超市多款產品價格一樣，質疑是否合謀定價。

有業內人士稱，大型超市成本相近，故定價水平相似，但同時會從供應商收取不同推廣等費用，行為更難舉報。

競委會表示，過去數年不時接獲有關操控轉售價格的查詢及投訴，以食品及雜貨、美容及個人護理、家庭用品和電器業等3個行業投訴最多。發言人解釋，任何人為達操控價格目的，以威脅、恐嚇、警告、處罰、延遲或暫停供貨施壓，均會減少或限制競爭，構成《競爭條例》下的合謀定價，如強制執行的「建議零售價」便可能違法。

競委會指操控轉售價格，損害消費者利益。

民建聯李世榮昨在立法會引述調查指，兩大超市至少有10多種貨品定價完全一樣，「一毫子都無差」，質疑是否合謀定價；另一議員陳克勤亦指，有超市三盒裝特價牙膏，除開單枝售價竟貴過原價，認為「明減實加」屬不良營銷，要求政府規管。

商經局局長丘應樺稱，單憑價格相似，未必構成反競爭，而近年不少網上超市及折扣店出現，提供不同折扣，顯示市場有競爭，強調競委會有合理懷疑會展開調查，政府會與競委會及消委會保持緊密聯繫。消委會回應稱，今年首季共接獲28宗涉超市價格或收費爭議的投訴，按年多2宗，其中涉折扣爭議、價格大幅上升及較其他商戶昂貴等。惠康回應稱，近年貨品價格受不同因素影響，但已主動承擔成本壓力，為消費者節省開支。

業界：超市減價 再向供應商收費

競委會解釋，操控轉售價格可由供應商或分銷商發起，惟任何人參與協議亦可能違法，但會考慮是否被迫參與。

有業內人士稱，大型超市一般會就不同貨品訂下利潤水平，亦會參考對手價格，因雙方成本接近，故價錢亦接近；若利潤不如預期，可自行減價或推廣，再向供應商收回相應費用，「根本唔需要操控價格去獲利，佢真係有做推廣，好難話有問題」，換言之，反映未有濫用市場優勢。不過，本港糧油供應商通泰行負責人李豐年認為，本港市場上有眾多供應商、分銷商及零售商，難有人有力控制價格，加上《條例》要求清晰，料不會有人鋌而走險。