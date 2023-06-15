消委會實測7大二手交易平台！全部無假貨審查機制！買到假嘢唔負責？這個平台令用戶資料外洩？9大交易防騙Tips

大家有沒有試過在二手交易平台上買賣過自己的心儀物品？有時候在市面找不到，或者想用一個較相宜價格購得心頭好，不少人都會考慮在網上二手交易平台買物品。而最近消費者委員會對7大二手交易平台進行了調查，包括刊登限制、收費、私隱、保障等等。如果大家都會使用這些平台，記得要留意清楚！即睇消委會二手交易平台大檢閱！

消委會在今年3月至5月以一般消費者身分對7個於香港營運的網上二手交易平台進行實測，調查只集中於有關平台的香港營運點，7個平台都可讓用戶交易全新或二手物品，包括：

Carousell 旋轉拍賣：買賣、饋贈

DCFever Fever市集：買賣、饋贈

eBay Hong Kong：買賣

Facebook Marketplace：買賣、饋贈

HKTVmall EcoMart：買賣、饋贈、換物

JupYeah 執嘢：換物

Price.com.hk 二手買賣區：買賣



以上7個網上二手交易平台均設網頁版，但HKTVmall EcoMart的網頁只有瀏覽功能，如果大家想交易就要用其流動應用程式。而Carousell 旋轉拍賣、eBay Hong Kong、Facebook Marketplace、HKTVmall EcoMart、Price.com.hk 二手買賣區也有提供Android和iOS作業系統的流動應用程式，不過消委會發現Android版本的e Bay應用程式貨幣、刊登費用、支付方式等和eBay Hong Kong的香港站有點差別，所以大家交易前記得要確認貨品的貨幣和金額。

而消委會指出，搜集所得資料均獲有關平台確認和核實，除了截稿前eBay Hong Kong、Facebook Marketplace未有回覆。

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