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16/06/2023

【消委會報告】7成膠氣球疑致癌物超標 最勁6.8倍忌用口吹

#氣球 #消委會 #eco friendly #黃鳳嫺 #亞硝胺 #致癌物
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　　【晴報專訊】熱鬧的派對少不了色彩繽紛的氣球助興，惟華麗布置可能暗藏危機。消委會抽查市售19款乳膠氣球，結果發現，近7成產品驗出潛在致癌物質，總遷移量超出歐盟玩具安全規定，當中最高超標6.8倍；迪士尼等大熱品牌氣球也不能倖免；且本港的超標比例，更遠較海外同類產品的3、4成嚴重。消委會提醒，超標產品部分有「eco friendly」聲稱，即使同一袋氣球，也有部分顏色達標、部分超標情況，建議避免用口吹氣球。

 

 

　　消委會在玩具店、超市及派對用品專門店等零售點，購入19款乳膠氣球產品作測試。結果發現，在35個抽檢樣本中，24個釋出「N-亞硝基二乙醇胺」（NDELA），27個本則有「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）或「N-亞硝基二丁胺」（NDBA），當中13個「亞硝胺化合物」總遷移量，更超出歐盟標準0.1至6.8倍。而氣球釋出的「可亞硝化物質」，亦能於體內被轉化為亞硝胺，在模擬胃部消化測試中，全部樣本均釋出不同濃度的可亞硝化物質，當中19個樣本總遷移量超標0.1至5.5倍。

 

動物實驗證輕量已傷肝 皮膚易吸收

 

　　據國際癌症研究機構分類，NDELA和NDBA屬「或可能令人類患癌物質」，NDMA為「可能令人類患癌物質」。消委會總幹事黃鳳嫺指，動物實驗證實經口服攝取相關物質數日至數周，即使僅輕量，也可能令動物肝臟出現問題；NDELA更容易被皮膚吸收。雖無研究證對人類具致癌性，但為安全計仍應避免用口吹氣球。

 

 

　　惟超標產品跟其價格、廠牌均無必然關係。以超標最嚴重的「对了DUILE」氣球為例，出廠時有「eco friendly」等環保聲稱，惟與其他2款有同樣聲稱的氣球一樣，潛在致癌物總遷移量不符歐盟規定。「迪士尼」反斗奇兵氣球的亞硝胺化合物及可亞硝化物質總遷移量，最高亦超標3.5倍；「BANDAI」麵包超人氣球可亞硝化物質總遷移量也超標0.1倍。消委會指，今次發現4款卡通人物或表情圖案氣球均超標，因有趣圖案特別吸引兒童把玩，廠商應盡快改善。

 

不同顏色結果有異 港超標比例較海外高

 

　　檢測更揭同袋氣球中，不同顏色檢測結果迥異，如「amscan」金色氣球無驗到任何亞硝胺化合物，但黑色及銀色驗出微量；「Balloons」粉黃色及粉紅色氣球亞硝胺化合物總遷移量無礙，但粉紫色卻超標。

 

　　「迪士尼」獲授權代理商指，產品符合美國及本港法規，但會正視歐盟相關規定；「BANDAI」產品供應商亦表示，採用美國及台灣標準測試合規，產品仍符美國及本港法規。「对了」供應商指，已經即時停售相關型號產品。

 

　　黃鳳嫺指，本港法例訂明3套玩具安全標準，僅歐洲玩具標準有亞硝胺及相關物質遷移量上限，惟今次檢測近7成不達標，較歐盟、荷蘭及丹麥等地的3、4成更高，認為本港有必要與時並進，檢視法規應否再收緊；現時也有乳膠生產技術可大幅降低亞硝胺形成，廠商可檢視。

 

把玩後宜洗手 布置可改用鋁膜氣球

 

　　兒童用口吹漲氣球，或幼兒吸吮氣球表面時，可能接觸到致癌物質。黃鳳嫺建議，家長可考慮改用摺紙、紙藝或圖畫布置派對場地，或改用鋁膜氣球裝飾，「前者較環保，後者則比乳膠製品安全。」

 

　　消委會建議，為氣球充氣時，可改用氣泵，避免直接用口吹氣，且應確保兒童在成人陪同下接觸氣球，以免誤食碎片。另因相關致癌物質屬水溶性，把玩氣球後應先洗手，然後才拿取食物，避免因口服攝入相關物質。

 

轉載自: 晴報

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