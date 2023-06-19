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19/06/2023

4成青年指現職難Work-Life Balance 有7成想轉工 倡分拆工作變兼職吸斜槓族

#Good Job Fair就業博覽x斜槓巡禮 #青協 #Work-Life Balance #招聘 #青年 #斜槓族
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　　【晴報專訊】近年各行各業均面對「人才荒」，企業招聘人手有一定困難。有調查發現，逾9成青年重視工作生活平衡（Work-Life Balance），惟4成人在現職工作難做到，當中逾7成人為此想轉工。推行「友善職場措施」被認定為留人妙法，但青年期望的福利卻與企業提供的有落差。專家建議，企業除了用「銀彈策略」，宜多了解員工需要，例如推出彈性工作時間及地點等，甚至將全職工作分拆，聘兼職人手負責，以吸引和挽留追求自由的青年。

 

青年期望的「友善職場措施」，是不鼓勵超時工作、提供彈性工作時間等等。

 

　　青協青年就業網絡於今年4月11日至6月6日期間，以網上問卷訪問了209名18至39歲青年及104間企業，當中96%受訪青年認為工作生活平衡重要，惟逾4成人的現職工作未能讓他們實踐平衡，當中77%人因此有意轉工。

 

企業提供福利 與青年期望有落差

 

　　另外，逾9成青年和企業認為推行「友善職場措施」為留人之道，但青年期望的措施是不鼓勵超時工作、提供彈性工作時間、地點和假期等，但企業僅給予培訓機會和具市場競爭力的薪酬等。

 

　　網絡單位主任黃民信指，企業若想保持競爭力，除了要請人，亦要具前瞻性地挽留現職員工，但僱傭雙方如在福利需求上存在認知偏差，即使企業盡力推出新措施，也只會事倍功半，建議多了解員工實際需要。

 

　　現時愈來愈多青年有意成為斜槓族，寧願做2至3份兼職或自由工作，也不想投身較穩定、朝9晚5的行業，只為有時間發展專長、擴闊視野。青協業務總監鄧良順稱，若每日長時間工作，青年難追求多元發展，故不少人更憧憬做兼職，相信將全職工作「一分為二」，讓2名兼職員工分擔，是大勢所趨；他續說，明白分拆工作或增加行政手續，但始終好過缺人，呼籲企業考慮有關做法。

 

倡混合上班模式 部分日子WFH

 

　　LinkedIn香港及台灣地區人才方案主管及總經理吳薇薇則說，疫情後尋求可在家工作職位的求職者飈升44倍，建議企業實行「4+1」或「3+2」混合上班模式，即允許部分日子在家工作（WFH），甚至讓員工自由選擇每日工作地點，「不止可吸引青年，亦有助招聘海外人才」。

 

青協本月30日舉行「Good Job Fair就業博覽x斜槓巡禮」，共55間機構提供逾4,000個空缺。（青協圖片）

 

　　此外，青協將於本月30日舉行「Good Job Fair就業博覽x斜槓巡禮」，共55間機構提供逾4,000個空缺，全職月薪高達1.6萬元，兼職時薪44元起，100多名斜槓族青年亦會在場一展所長。

 

轉載自: 晴報

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