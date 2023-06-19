  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

19/06/2023

黃鴨最後維港出巡 萬人冒雨送別

#黃鴨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】2隻巨型橡皮黃鴨昨日最後「出巡」，其中1隻昨午在維港「暢泳」2個多小時與市民告別，餘下1隻則留在添馬公園對開海面，今早退場。雖然昨日天氣不穩，天文台一度發出黃色暴雨警告，但無損港人賞鴨雅興，維港兩岸萬人冒雨「趕尾班車」與黃鴨打卡留念兼慶祝父親節。

 

父女「騎膊馬」打卡 度父親節

 

　　黃鴨約昨午1時出發巡遊，期間有多艘船「護航」同行，沿岸有不少人爭相拍照捕捉「鴨」蹤。黃鴨約半小時後經過首站銅鑼灣避風塘，然後再到炮台山東岸公園主題區，逾500人在場迎接，不少父親讓年幼子女「騎膊馬」，助他們欣賞黃鴨風采，共度難忘父親節。

 

與黃鴨「打卡」，成為不少人的父親節活動。

 

　　黃鴨隨後轉身「游」去九龍，約2時半到達尖沙咀星光大道，尖沙咀海旁萬人空巷，男女老少均舉起手機，盼記錄黃鴨「泳姿」，不少人更帶同黃鴨公仔，甚至穿上黃鴨衣服「打卡」，場面熱鬧。有市民則到附近商場從高處觀看黃鴨；K11 MUSEA更免費大派意式雪糕菠蘿包。黃鴨約4時到達會展對出水域，並靠近躉船位置停下，原地完成展出，「功成身退」向市民告別。主辦方形容，黃鴨成為首個在維港海上巡遊的大型戶外充氣藝術裝置，藝術旅程畫上完美句號。

 

其中一隻黃鴨昨近傍晚功成身退，由工作人員放氣收回。

 

　　至於金鐘添馬公園同樣人山人海，無論是一家大細、情侶和朋友們，均無懼雙鞋沾上泥水，堅持到各觀景台排隊與黃鴨合照留念。

 

　　由荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃鴨闊別本港10年後，於本月9日「打孖」重臨維港，引起全城關注，原定展出約2周，但主辦方日前宣布，面對天氣及外在環境挑戰，且衡量營運成本等因素後，決定提早於昨日結束展覽。

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#黃鴨

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk