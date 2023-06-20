太古港青科創英才計劃 提供4年16萬獎學金 保送菁英內地巨企實習

【晴報專訊】近年不少港生往內地升學，據統計內地高校現有約2.1萬名港生就讀，為進一步推動內地及香港創科發展，太古集團推出「香港青年科創英才」計劃，今年起3年內，鼓勵共100名在科技領域具潛力的港青，到內地高校主修科技相關學科，並為他們提供16萬元獎學金支付4年學費及生活費，更有機會到內地科研重鎮考察、在阿里巴巴實習等；即日起接受報名，結果料於9月中公布。

太古集團推出「香港青年科創英才」計劃，4位香港學生在主題論壇上分享內地生活及學習體驗。

太古（中國）主席張卓平指，計劃預計於今年至2025年，每年遴選約30名在香港成長、品學兼優和獲內地高校理工專業本科取錄的青年。每名獲選者每學年可獲4萬元，即大學4年共有16萬元獎學金；且有機會參與研學團到訪內地科研重鎮、科研機構等，及與知名科學家對話等；甚至可參與由阿里巴巴等企業提供的實習。計劃「首席科學家」、清華大學智能產業研究院院長張亞勤更會為獲選者提供指導。

太古（中國）主席張卓平

須面試 呈自薦信校長推薦等

計劃於8月15日截止報名，申請者須進行面試，結果料於9月中公布。張稱，申請者除要符合上述條件，亦要遞交自薦信、校長推薦信、過往作品等；又指成績和青年所屬院校排名會影響獲選機會，但強調申請者對創科的熱誠、奉獻社會的使命感等亦是重要考慮因素。

至於會否把項目恒常化，張說盼長期舉辦，促進港青與內地交流，在學有所成後回港填補創科人才缺口，但仍要視乎計劃落地後的情況再決定。

政務司司長陳國基昨於啟動儀式致辭時指，相信計劃可助港青擴闊視野、積累工作經驗、加深對國家科技發展的認識，籲青年好好學習。

港青陳凱琪2017年中學畢業後，便到中央財經大學攻讀經濟學，現為中國人民大學法律研究生。她形容內地環境多元化，相信計劃可為港青提供很多機會。