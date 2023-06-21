健康養生糭疫後大熱 端午糭今年加價最高1成 業界料生意升2-6成

【晴報專訊】明日便是糭葉飄香的端午節，疫後健康糭和甜糭成大熱，惟整體加價4%至10%，最平40.5元1隻。有商戶指，已售逾95%端午糭禮券，其中以多種健康穀物製成的「養生五穀豚肉糭」更旋即售罄；另有商戶以廿年陳皮配「老薑之王」，推出「廿年陳皮豆沙文冬薑糭」，盼助市民健康過端午；也有酒店推矜貴食材糭，食得豪兼可送禮。業界指，社會復常帶動市民過節消費意慾，生意按年升20%至60%。

不少商戶預料隨社會復常，市民節日聚會及送禮增，看好今年端午糭銷情。

大師姐今年推5款糭，新產品有「廿年陳皮豆沙文冬薑糭」，用廿年陳皮製作豆沙餡，糯米則以馬來西亞名物文冬薑及黑糖醃製，既健康又甜蜜，且用全新網袋包裝，兩隻218元。大師姐表示，材料在外國購入，但運輸費在疫情期間大幅增長後，便沒有再回落，故整體糭價升約5%；又指港人較少買端午糭送禮，多為自用，故很多人都是過節前數天才買糭，但銷情目前理想，有客人預早訂購送貨，情況或因今年端午節較過去2年遲，學校已開始放暑假，市民要帶小朋友外遊，故選擇提早買來吃。

大師姐今年出推5款糭，新產品有「廿年陳皮豆沙文冬薑糭」。（受訪者提供）

傳統口味銷情佳 已售9成

而鴻福堂亦主打養生健康糭，包括全新「養生五穀豚肉糭」、及「低糖陳皮豆沙蓮子百合梘水糭」、「黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糭」等，會員或用指定信用卡訂購享低至48折，最平65元1隻。發言人指，因應食材及物流等成本持續上升，端午糭禮券售價有輕微調整，如以會員價計算，增幅約幾個百分點，但整體銷情仍理想，截至本月中，已售逾95%的禮券，其中將多種健康穀物混合黑白糯米，再配上頂級豚肉及鹹蛋黃的全新「養生五穀豚肉糭」最早售罄，佔整體銷量近4成，反映市民在疫後對健康產品需求甚高；傳統口味則已售出逾9成，相信隨社會復常，市民節日聚會及送禮增，加上訪港旅客會選購節日食品，銷情按年增2成以上。

鴻福堂主打健康口味，其中養生五穀豚肉糭將多種健康穀物混合黑白糯米。（受訪者提供）

酒店推矜貴食材 分禮盒環保裝

歷山酒店今年則推2款矜貴食材糭，包括全新的「日本昆布櫻花蝦糭」，禮盒裝268元、環保裝198元；而該酒店的「招牌糭」「歷山御品佛跳牆糭」，今年則按年加價10%，禮盒裝要468元、環保裝398元。酒店指，整體預訂量按年升約60%，料因市民疫下較審慎消費，但現時社會復常，消費意慾提高；又指端午節不像聖誕節或復活節等有連續數日公眾假期，預計市民大多留港消費，帶動銷情。另半島酒店嘉麟樓亦推「金腿乾鮑裹蒸糭」，盛惠698元。

歷山酒店推出日本昆布櫻花蝦糭，禮盒裝要268元、環保裝198元。（受訪者提供）

鹹糭口味多，惟甜糭亦每年都有捧場客。

香港榮華推7款自家製端午糭，當中包括全新的「桂花紅豆蓉糭」，即日訂購每款仍享有9折，最平40.5元便可把心水糭帶回家。發言人稱，今年社會復常，市民可如常外出聚會，欣賞龍舟競渡等節目，感受節慶氣氛，相信能刺激市民消費，與家人分享糭的美味，預銷情較上年微升；惟因應食材及營運的成本上升，整體糭價調整幅度約4%至8%。



