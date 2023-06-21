理大破解肺炎克雷伯菌發病機制 舊藥新用降超級細菌致命率

【晴報專訊】世衞近期警告，「超級細菌」感染爆發或導致新冠疫情後下一波公共衞生災難，而據英國政府統計，抗生素耐藥性到2050年將殺死全球1,000萬人。理大研究團隊繼6年前發現「超級細菌」肺炎克雷伯菌的高毒力超耐藥新變異株後，最近成功破解其發病機理，並透過「舊藥新用」研發兩種具潛力的療法，有望降低感染「超級細菌」的死亡率。團隊指，用舊藥不需如新藥般經漫長開發和審批期，病人可盡快受惠。

陳聲（右）指肺炎克雷伯菌最常見於醫院，入院患者特別是長者易受感染。

理大微生物學講座教授陳聲解釋，肺炎克雷伯菌能快速持續進化，主要分為高毒性和耐藥性兩大類，整體死亡率在本港達22%，但他領導的研究團隊在2017年發現的新變異株CR-hvKP，除高毒力及超耐藥，其傳播性亦強，死亡率更高達100%；全球不少醫學專家將其列為「最迫切威脅人類健康」的隱患。

阿斯匹靈及愛滋藥 配抗生素抑毒性

研究團隊最近成功破解CR-hvKP致病機制，確定病原體誘導病人身體激發不受控免疫細胞反應，觸發細胞激素風暴，並導致致命感染性休克的訊號途徑；透過小鼠實驗更發現，一直廣泛用於紓緩輕至中度疼痛和炎症、俗稱阿斯匹靈的乙醯水楊酸（ASA），有效抑制細胞激素風暴爆發，把感染者死亡率顯著降低；合併使用ASA和抗生素CAZ/AVI，更能完全根除CR-hvKP病原體。

另研究團隊嘗試「舊藥新用」，在篩選逾萬個藥物組合後，發現把治療愛滋病病毒（HIV）感染的藥物「齊多夫定」（ZDV），配合抗生素「利福平」（RIF）口服使用，除不會產生生物毒性，更可顯著降低CR-hvKP的毒性，且可抑制其至少6代抗藥性發展；組合料可與ASA共用，並治療所有致病模式相同的變異株。

團隊現與各大醫院商討臨床應用兩種療法，希望盡快推出市場，為「超級細菌」感染者帶來新希望。



