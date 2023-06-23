半數患者未依從服藥 思覺失調易復發 近8成症狀停藥1年內再現 長效針助減風險

【晴報專訊】鑽石山荷里活廣場血案震驚全港，引起港人對精神健康的關注。有調查指，一半思覺失調患者明知服藥有效卻未依從，結果停藥後近8成症狀在1年內復發。港大最新研究發現，用長效針劑可避免自行停藥，有效減4成住院及企圖自殺風險。惟坊間常將針劑污名化為「懵仔針」，窒礙患者應用的普及性，有研究指本港僅6%病人使用，且常誤以為僅病重者才要打針，視作懲罰而感抗拒。

不少人患者對長效針劑有誤解，專家強調成分與口服藥相同，副作用相若。圖左至右為程志剛、李靖國，傅子健及陳慧賢。

世衞數據指全球每300人就有1人患思覺失調，本港成年華人一生患病比率約為2.5%。香港精神健康動力基金會榮譽外務秘書兼精神科專科醫生李靖國指，思覺失調患者常有妄想、幻覺等問題，「成個人呆咗，不會主動交流，或諗唔到嘢，也是陰性病徵之一。」他強調，出現暴力傾向且發病傷人者屬極少數，患者復發除涉生活、工作壓力或吸毒，不按指示服藥也是常見因素。

研究證 有效減病人住院或自殘

美加曾有研究估計，一半患者明知藥物反應良好，仍會減藥或停藥，主因與怕副作用，如體重增加、出現錐體外徑症候群（EPS）致手震等有關，「不少人20多歲發病，很難規律地食藥至年老，加上旅遊應酬多，也會忘記服藥。」有研究更指，停藥後77%症狀會在1年內復發，逾90%症狀會在2年內復發，增病人入院或自殘風險。

港大藥理及藥劑學系教授陳慧賢指，通過醫管局數據庫，分析逾2.3萬名在2004至2019年期間確診思覺失調、曾用口服藥及長效針劑治療的患者數據，結果發現，針劑較口服藥減低37%住院風險，因精神疾病或思覺失調入院風險減48%和47%，企圖自殺風險降44%；不良事件如EPS發生風險也減14%。陳指，數據顯示，在發病首2年用針劑，較口服藥減76%的住院風險，若2年後才用，效果會減低至55%。

遭污名化為「懵仔針」 應用率低

基金會主席兼精神科專科醫生傅子健解釋，患者每次發病均對腦部造成傷害，若能在發病早期打針，可減少傷害，更有助康復；且長效針劑只需每月至每季回診所打1次，亦較每日服藥更易控制。惟李指，不少人怕打針，且污名化長效針劑是「懵仔針」窒礙應用，實際針劑成分與口服藥相同，副作用相若，醫生會在口服藥調校穩定後，才建議改打針劑，他慨嘆︰「公院病人多數病情轉差才求醫，病識感不足，醫生診症時間有限，難游說改打針劑。」

數據顯示，患者在發病首2年用針劑，較口服藥減76%的住院風險。（資料圖片）

陳指，新加坡有研究指，當地一半思覺失調患者使用針劑，但香港僅6%病人有用，「病人常誤會僅病重者才要打針，或視作懲罰而抗拒。」

錯誤標籤「計時炸彈」 礙精神病患者求助

醫務衞生局擬於地區康健中心推出精神健康評估服務。香港心理衞生會總幹事程志剛指，市民及媒體常視精神病人為「計時炸彈」，錯誤將精神病與暴力掛鈎，令潛在患者因害怕遭歧視，更不願看醫生及見社工求助，反致問題加深。

他續指，澳門及美國要求社工及教師接受「精神健康急救培訓」，倡康健中心也可推廣教育，令普羅大眾能辨識常見情緒及精神問題，如作息、語言習慣改變等，掌握及早介入的技巧。