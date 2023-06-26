  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

26/06/2023

政府研微調按揭成數助換樓客 業界料未必再寬按保 可提高樓價上限

#林鄭Plan #波叔plan #按揭 #陳茂波 #金管局 #財政司 #買樓 #上車 #置業 #本港樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】屋企「住大啲」是不少港人心願，財政司司長陳茂波昨稱，正與金管局研究微調放寬按揭成數，冀助市民換大單位，稍後會公布措施。有市場人士認為，目前僅1,000萬元或以下物業才可造9成按揭，近期成交亦集中在千萬以下，料按保成數未必可再上調，但可提高其樓價上限，減輕換樓客的首期負擔。有學者認為，換樓客普遍有較佳經濟條件，放寬按揭的風險較少，但強調買家仍要量力而為。

 

 

業界預料，現時按保9成按揭上限未必會再提高。（資料圖片）

 

　　陳茂波昨稱，目前首置市民經按保購買中小型單位已可借9成按揭，但有市民反映在建立家庭或生育後有意換較大單位，希望政府協助，政府會仔細考慮平衡保障金融安全和首置業主利益，正與金管局研究微調按揭成數，冀幫助相關換樓的市民，稍後會公布措施。

 

　　上屆政府先後推出俗稱「林鄭plan」及「波叔plan」，首置人士9成按揭的金額由舊按保的400萬元，先後提升至800萬元及1,000萬元，兩次「出招」均受市場歡迎。綜合金管局及按證公司資料顯示，按保佔新取用貸款宗數的比例，由2019年10月、即「林鄭plan」推出當月的8.5%，到去年2月「波叔plan」推出已達到26.3%，今年4月更達到36.7%的新高，佔新取用金額同月更達到44.5%，同屬新高。

 

放寬樓價上限 可釋放購買力

 

　　陳茂波暫未透露微調的具體方向，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明相信，9成按揭上限未必會再提高，否則對市民或銀行都有風險，惟目前成交集中在1,125萬元或以下，正好反映換樓客被按揭上限「卡死」，倘能放寬上限便可釋放購買力，整體發展亦更健康；另可研放寬壓測及樓花承造按揭，由於政府仍強調無意撤「辣招」，相信措施主要考慮市民住屋需求。

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，現時住宅成交明顯由首置客主導，建議9成按揭樓價上限可放寬至2,000萬元，或可放寬一般按揭成數，為樓市提供正面支持。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才則稱，若再放寬按保，易令未有足夠能力的上車客「計錯數」，且可能衍生投機，成事機會較低。

 

樓市未熾熱 學者：適當時機

 

　　社會關注在高息環境，按揭成數高的買家負擔更大。麥認為，換樓客已有樓揸手，相對「有財力、有經驗」，就算加息亦能應付，加上減去賣樓收益，實際貸款額未必太大，僅放寬一般按揭上限，或已能減輕他們換樓時的首期負擔，目前樓市氣氛未見熾熱，是適當的放寬時間。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則相信，有市民希望趁樓價未升時換樓，微調按揭可帶動成交，惟下半年經濟未見明朗，借貸時要小心評估自身經濟能力。

 

經濟增長達標否 陳茂波：視乎外圍環境

 

　　政府預測今年經濟增長介乎3.5%至5.5%，陳茂波昨稱，能否達到有關預測將要視乎外圍經濟環境，表明未來出口挑戰仍大，若外圍環境好，經濟增長有機會達至5.5%，否則便有難度。他承認，就算有消費券措施，能保住的購買力亦有限，強調未來發展要「將兩條腿走路」，包括金融及旅遊會繼續領跑，作為經濟動力及將收益投放新產業，同時加快引進重點產業。

 

陳茂波強調，未來經濟發展「將兩條腿走路」。

 

　　另特首李家超昨連續第二日在社交平台發布影片，提到世界變得很快，不進則退，香港「唔慢得、唔等得」，但認為香港已跳出地域限制，尤其是年輕人，每個人的發展空間無限，相信未來大有可為、風光無限，政府會繼續以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信。

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#林鄭Plan #波叔plan #按揭 #陳茂波 #金管局 #財政司 #買樓 #上車 #置業 #本港樓市

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk