港隊特奧會掃75獎牌 黃澤林網球職業賽封王創歷史

【晴報專訊】香港運動員再創佳績，在德國柏林舉行的2023特殊奧林匹克（特奧）夏季世界比賽，香港代表隊完成所有賽事，勇奪39金、25銀、11銅，合共75面獎牌。另外，19歲香港網球新星黃澤林日前在突尼斯舉行的職業賽奪得男單錦標，是香港首位贏得職業賽男單冠軍的網球手。

黃澤林成為香港第一位在網球男單職業賽奪冠的球手（香港網球總會fb圖片）

楊潤雄讚特奧代表鬥志堅毅

特奧是全球最大型專為智障人士而設的體育活動，以能力分級比賽，使各運動員有均等機會爭取勝利。今屆特奧於6月17日至25日在柏林舉行。港隊派出81名運動員參加13個體育項目，包括田徑、籃球、滾球、羽毛球、保齡球、七人足球、五人足球、高爾夫球、競技體操、藝術體操、游泳、網球和乒乓球。

港隊總共派出81名運動員參加柏林特奧會（香港特殊奧運會fb圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日讚揚香港運動員於特奧表現卓越，指他們在各項賽事大展所長，憑技術及堅毅鬥志取得佳績，奪得獎牌實至名歸。運動員出色的表現，展現了香港勇於向上、遇強愈強的精神，對此感鼓舞，祝願他們繼續發光發熱。

黃澤林：感謝背後支持的人

此外，黃澤林繼早前晉級ITF突尼斯站男單決賽，成為個人網球生涯第一個職業賽決賽並取得亞軍後，周日（25日）再在當地舉行的另一項男單決賽，全場轟出14個「Ace球」下，以盤數2︰1擊敗意大利球手嘉科米尼奪冠。在青年組擁兩項大滿貫雙打冠軍、現時在ATP男單排名670位的黃澤林稱，沒想過有日可打破香港紀錄，成為第一位在男子單打職業賽取得冠軍的球員，感謝每位在背後支持他的人。他在賽後返回西班牙拿度網球學校訓練一周，並再戰法國及西班牙兩站比賽，之後往成都出戰世界大學生運動會。

另外，杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，有線寬頻昨舉行獨家轉播啟動禮，宣布旗下3條免費電視頻道將輪流直播賽事，旗下手機應用程式亦會直播多項賽事。