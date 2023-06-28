首4月盜竊案增近4成 偷銀包手機等多53% 超市自助付款「嘟漏」等同偷竊

【晴報專訊】疫後復常，經濟活動和市面人流增，盜竊案亦見上升。警方表示，今年首4個月共錄得7,167宗盜竊案，比去年同期增近4成，當中涉及錢包、手機等個人物品被盜的「雜項盜竊」增幅高達53%；而期內有近14%盜竊案涉及超市，業界反映近期有多宗涉在自助付款機「嘟漏」貨品而被捕的情況，籲市民勿心存僥倖「嘟漏」，緊記將所有貨品「過機」才離開，否則等同偷竊。

今年首4個月共錄999宗涉及超市的盜竊案

警方防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺表示，今年首4個月有7,167宗盜竊案，較去年同期增2,027宗，升幅達39.4%，比2019年同期亦升8.9%，相信與本港經濟復常有關；其中涉及店舖和「雜項」盜竊案均見上升，前者今年首4個月錄得2,498宗，比去年多約3成，後者更從去年急升52.8%至今年的3,893宗，但她稱暫未見與訪港旅客增加有關。

店舖盜竊 罪成最高囚10年

她又提到，今年首4個月共錄得999宗涉及超級市場的盜竊案，佔整體約13.9%，而超市業界反映，近期多了涉及自助付款機的盜竊案，「有人往往只將數件貨過機，但非全部貨品，離開時被職員發現。」她強調，如有遺漏或沒付款便離開超市等同店舖盜竊，最高可被判囚10年，籲市民勿心存僥倖「嘟漏」貨品，離開超市前應先將所有貨物過機，商戶亦應考慮調派人手協助使用自助付款機的市民。

總督察蔡頴鈺（右）呼籲，離開超市前應將所有貨物過機，商戶亦應考慮調派人手協助自助付款。

汽車用品店定風翼也被偷

她另稱，「雜項盜竊」多涉市民一時疏忽下被偷去財物，除錢包和手機外，賊人亦可能將單車鏈剪斷，「連車帶鎖」偷走，故市民平日應注意個人財物，單車車主應使用更堅固單車鏈，並停泊在有閉路電視位置，並考慮安裝定位裝置或留下特定標記。

從事汽車用品公司的莫先生則憶述，其店舖以前在職員「不為意」下被人偷走放在門口附近的定風翼，顯示賊人不計較物品大小；亦有同業曾遇賊人以「聲東擊西」方法犯案，即一個同黨引開店舖職員注意力，另一人偷走指定貨品。

蔡頴鈺補充，以此手法犯案的賊人多揀門口較大、或多於一個出入口的商舖；莫先生認為，職員需具警覺性，「若有人進店時首先看閉路電視位置而非貨品，店員一般會特別留意」，店內昂貴貨物亦應在飾櫃內或當眼位置，並裝好閉路電視。