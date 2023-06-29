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29/06/2023

政府擬擴醫療券使用範圍 或納入內地「香港管理模式」醫院 港人養老省市

#醫衞局 #醫療券 #盧寵茂 #醫管局 #跨出大灣區 #內地醫院
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　　【晴報專訊】近年中港醫療加強互通，醫衞局局長盧寵茂昨出席立法會前廳交流會後稱，正研究擴大醫療券使用範圍，例如用於以香港管理模式經營的內地醫院等，很快會公布詳情。對於有議員建議「跨出大灣區」推展至福建使用，盧稱會考慮在較多港人養老的省市應用。另跨境器官移植互助機制，則計劃在年內落實細節，包括運輸及法律安排。

 

盧寵茂指，正就醫療券擴大使用範圍積極制定標準，很快公布申請辦法。（資料圖片）

 

　　另有多7個內地院校課程納入境外醫生資格，盧強調內地大部分醫學院課程有「英文成分」。

 

盧寵茂指，正就醫療券擴大使用範圍積極制定標準，很快公布申請辦法。（電視截圖）

 

　　立法會昨舉行第11次前廳交流會，有議員提出將醫療券擴大至內地三甲醫院使用，及推展至福建；亦建議資助基層長者到深圳做牙科治療、輸入內地護士等。盧寵茂指，正就醫療券擴大使用範圍積極制定標準，尤其用於更多「香港管理模式」、負責人擁有香港資歷及熟悉醫療券運作的機構，很快會公布申請辦法。另因不少港人在福建養老，且港府亦有福建計劃，會考慮優先在較多港人養老的省市允許用醫療券。

 

　　對中港第二層器官移植互助機制，盧指目標在今年內落實細節，正商討航班、高鐵或車輛運輸及通關安排，也有法律上考慮，要確保整個流程暢順及移植質素。

 

　　醫管局招50非本地醫生最快下半年來港

 

　　另外，特別註冊委員會昨公布第4批獲承認醫學資格名單，累計100項境外院校醫學資格獲認受。最新名單納入5間內地院校、共7項醫學資格；全國現有10項醫學資格獲港認受，上海交通大學及復旦大學各佔3項。盧指特別註冊制度下語言非唯一考慮因素，內地院校亦有雙語教學，大部分醫學院課程有「英文成分」，水平相當高。

 

　　另醫管局指，英澳招聘活動共發出逾150份有條件聘書，另有逾50名非本地培訓醫生通過正式遴選，最快在下半年來港工作。

 

轉載自: 晴報

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