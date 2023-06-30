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30/06/2023

港車北上明啟動 中檢驗車多「肥佬」 車保7.1生效仍難過關

#港車北上 #港珠澳大橋 #香港汽車會 #李耀培 #車保
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　　【晴報專訊】明七一凌晨起「港車北上」於港珠澳大橋「起動」，香港汽車會原預計向警方申請不反對通知書，浩浩蕩蕩預約於七一當天以汽車遊行方式，共200車經大橋北上，惟最終撤回申請。會長李耀培透露，礙於「港車北上」申請程序及審批比預期中繁複及耗時，結果最終僅約30部車獲批，當中不少「港車」均未能通過中檢的驗車，因兩地驗車規格大不同，再加上在購買跨境車保時，因保單生效日期問題而大失預算。

 

汽車會擬訂行程包括往珠海賽車場試落場滋味（汽車會提供）

 

　　李耀培指，汽車會原有200部車申請「港車北上」，並擬預約七一當天於亞博館舉行啟動儀式，邀運輸及物流局局長、立法會議員等出席，之後便出發經港珠澳大橋北上往珠海，行程包括到當地會展中心食飯，翌日往珠海賽車場體驗以座駕親身落場賽車滋味，之後經大橋返港，完成2日1夜行程。惟申請進度不似預期，他說，最大問題是不少港車在中檢驗車時被「肥佬」，因中港兩地驗車標準有差異。

 

關卡多過預期 有老爺車不及格

 

　　他指，中檢驗車重點包括核對車輛登記文件有效日期、車身號碼及引擎號碼、及車輛顏色是否如「牌簿」登記一致，「不少老爺車都過唔到驗車，包括玻璃太厚、開蓬或車身、引擎號碼不清晰等」。另本港容許以車身上最大面積的顏色作登記，但內地驗車就嚴格規定汽車上的所有顏色，均須顯示在登記上，「結果我也要把車頂顏色重新噴過，以符合牌簿所列顏色。」

 

李耀培指其車為符合中檢驗車規定，車頂顏色重新噴過。（資料圖片）

 

　　此外，購買車保亦遭逢「挫折」。李耀培指，申請人須投保內地「交強險」或「等效先認」保險，即兩地均承認的第三者保險，但不少港車卻因保險生效日期而大失預算，「出發當天所持的車保，必須是一份已生效的保險，即如七一出發，保險生效日期不能是7月1日，內地公安不接受，即如買1年期的車保，要加購1個月，6月要開始生效。」

 

　　中國太平保險（香港）是其中一間承保商，本身是其總經理的立法會議員陳沛良透露，公司已出了130份「等效先認」保單，均為原有客戶「加購」，年期不逾原有保單，最長為1年，最高保費為港幣1,000元。但他稱，內地交強險保額僅20萬人民幣，且不保障車上乘客，故一般建議客人另購商業保加強保障至500萬人民幣，但需另繳約1,000元保費，「否則有咩事要自己揹」。對內地要求保單要在出發日前生效，他直言不合理，「架車都未批許可證，過唔到關」，對內地交通無構成風險，相信可彈性處理。

 

倘遇意外先聯絡公安 拍下現場證據

 

　　他提醒，內地遇交通意外首要聯絡公安，其次要拍下現場證據，再聯絡保險公司派員求助，較輕微事故，公安可當場判斷責任及解決，否則可授權保險公司代處理索償。他亦建議車主在內地亦要安裝行車紀錄儀，「有證有據，就算『碰瓷黨』都無辦法屈你」。

 

轉載自: 晴報

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