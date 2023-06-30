疫後首個書展7.19開鑼 成人門票加價至$30今起售票

【晴報專訊】疫後首個書展將於7月19日起一連7日在會展舉行，場內將設逾600項文化活動，邀得余華、沈西成等作家出席講座，加上同期舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，有逾30個國家及地區約760個展商參加。成人門票15年來首次加價，盛惠30元，加幅達20%，電子門票今起發售。

今次書展的「年度主題作家」展區，將展出9位作家的精選書目及珍貴藏品。

貿發局指，今年有消費券及通關加持，會展站開通又便利旅客訪港，有信心入場人數勝去年的逾80萬人次。

今年書展7月19日至25日舉行，主題為「兒童及青少年文學」，加上同期兩大展覽，共有約760個展商參加。現場不設實體門票銷售，市民可在便利店或網上購票。門票設3類優惠，如上午進場票僅10元。

年度作家聚焦阿濃周蜜蜜等人

「年度主題作家」展區將聚焦阿濃、周蜜蜜、韋婭等9位作家精選書目及珍貴藏品；「嶺南瑰寶•絢麗探索」則展示名家書法作品等，且特設黃飛鴻專區，展示電影相關書籍、武術雜誌等；新設「國際文藝廊」更展出24個國家及地區的文學和文化藝術展品等。貿發局亦邀來余華、沈西成、馬伯庸等作家及名人出席講座。

黃飛鴻專區上會展示電影相關書籍、武術雜誌

貿發局副總裁張淑芬稱，今年場內終恢復試食，加上新一期消費券將於書展開鑼前3日派發，且通關和會展站開通便利大灣區遊客和海外作家訪港，有信心到場人數將勝去年的逾80萬人次。

張淑芬

對有否設「禁書」清單，禁止某些或違國安法書籍展出，張說，不設任何審查機制，只要符合香港法律，且沒不雅、淫褻和暴力內容，皆可參展，相信展商能遵守簡單規矩。至於成人門票15年來首次加價，由25元增至30元，張形容，在通脹和最低工資上脹下，加價屬正常。

無「禁書」清單 展商守法守規便可

另首次參加運動博覽的捷斯香港滑板會將設即場滑板體驗，免費申請成會員更可獲贈香港首本滑板兒童雜誌。「零食世界」參展商泰仨有限公司則推泰國去殼椰青波波等，負責人林振成料恢復試食可帶動生意增20%。



