隊員合組初創 研發高增益轉換器 SOPHIE 8 10月征澳太陽能車挑戰賽

【晴報專訊】時隔4年，來自香港專業教育學院（IVE）的太陽能電動車隊SOPHIE，今年10月再出戰澳洲舉行的世界太陽能車挑戰賽。而其中1位成員為IVE電機工程畢業生李倬延，因在學期間參加車隊，學習到大陽能板電壓上升技術，啟發他去年成立初創公司，更獲種子基金計劃等多個獎項；今次參賽的新一代SOPHIE 8，便是他「回饋」之作，因應用了其研發的高增益太陽能轉換器，大大提升了車輛的能源效益。

林子山（後排右一）強調，疫情期間團隊沒停步，埋頭研究提升車輛表現。（受訪者提供）

兩年一度的「世界太陽能車挑戰賽」，2021年因疫情停辦，今年是SOPHIE第5次參賽，將派出35人出戰，車隊將由達爾文出發至終點阿德萊德，橫越澳洲大陸3,000公里，並在指定時間為太陽能車充電，預計花6天完成。IVE工程學科助理學術總監林子山指，今屆賽制有改動，包括車上每個座位均要坐人、車輛尺寸及重量要求增加等，令耗電負擔亦增加，如何有效利用能源是一大挑戰。

SOPHIE 8較前代更具能源效益

團隊總結上一代SOPHIE 6s的經驗，專注研究升壓系統，提升能源效益，故SOPHIE 8最大突破是採用高增益升壓反激式DC-DC轉換器，並能拆卸車尾的模組化設計；再配合度身訂造的驅動電機系統及高效能永磁同步電機，進一步提升能源效益，相關轉換器更是隊員研發的成果。

高增益升壓反激式DC-DC轉換器（受訪者提供）

初創已獲種子基金等共20萬元

IVE電機工程高級文憑畢業生李倬延，是其中一名研發者。他入讀IVE後加入SOPHIE車隊，從中學習到大陽能板電壓上升技術，去年更與數名隊員成立初創公司Sower，先後獲帝盛酒店集團創新意念獎及種子基金計劃金獎及香港科技園IDEATION計劃合共20萬元資金。現時Sower正為屯門一家中學改裝退役巴士，打造「太陽能巴士教室」，期望未來讓更多車輛行駛時同步收集太陽能。而今次他更「回饋」母校車隊，研究及應用高增益太陽能轉換器，出賽時更會留意車輛行走期間太陽能系統實時數據以便調整。

李倬延與其他車隊成員成立創初公司Sower（受訪者提供）