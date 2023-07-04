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04/07/2023

香港故宮展出末代皇后金印等51件新文物 取消周三免費票並研上調票價

#香港故宮文化博物館 #珍貴文物 #皇后之寶 #吳志華 #西九文化區
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　　【晴報專訊】香港故宮文化博物館第5批新展品出爐，涉51件珍貴文物，大部分首次在館內展出，包括目前已知唯一存世的「皇后之寶」，即末代皇帝溥儀冊封清朝最後一位皇后婉容時所用的金印。館長吳志華昨稱，博物館開放1年來有126萬人次入場，內地客佔半數，西九文化區2間博物館亦可收回成本40%，惟財政仍面對大挑戰，明起會取消逢周三免費票的安排，並正檢視門票有無上調空間。

 

末代皇后婉容金印

 

乾隆款海獸紋圓盒

 

濮澄款松樹紋壺（左）及封錫爵款白菜式筆筒

 

　　香港故宮館長吳志華指，開放1年來錄得126萬人次入場，七一更破單日記錄，有逾7,600人次參觀；整體內地客佔訪客50%，海外客佔10%。雖然過去1年營運相當之好，西九文化區內2間博物館可收回成本40%，惟財政仍面對大挑戰，正檢視門票有無上調空間，明起逢周三免費開放公眾參觀展廳1至7的安排會取消。翻查資料，香港故宮成人標準門票現為50元，特展為120元。

 

第5批展品 大部分首度香港故宮展出

 

　　吳指，門票現佔館方一半收入，上調幅度會適時公布，強調會尋求機構贊助，未來計劃派發12萬張免費門票予有需要市民，佔總門票量約10%。他解釋，過去周三免費門票縱預約滿額，但出席率僅35%，相關資源可更好善用。

 

第5批輪換展品大部分首次在香港故宮展出，展期至9月下旬。

 

　　另館方昨起更新第5批輪換展品，包括由故宮博物院借展的51件珍貴文物，大部分為首次在香港故宮展出，展期至今年9月下旬。當中末代皇后婉容的「皇后之寶」，重約40磅，是現今已知唯一存世的皇后金寶，彌足珍寶。

 

9月下旬辦三星堆特展

 

　　館方又預告，9月下旬將舉辦三星堆特展，11月則與英國國家美術館合作，展出莫內、梵高等歐美大師的52幅名作。今年底會與故宮博物院合辦書畫展，明年會與故宮博物院和海外博物館分別合辦2場展覽。

 

轉載自: 晴報

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