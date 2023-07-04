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04/07/2023

機場快線明起恢復10分鐘一班 國泰香港站預辦登機重開

#機場快線 #港鐵
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　　【晴報專訊】港鐵宣布，明起機場快線列車將由現時每10至15分鐘一班，回復至疫前的每10分鐘一班；而港鐵又會重開國泰航空在香港站的市區預辦登機服務，並繼續與其他航空公司聯繫，望早日全面恢復市區預辦登機服務。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，今年將在香港站預辦登機大堂設置智能裝置，方便旅客自攜行李自辦登機手續。為慶祝機鐵25周年，港鐵會透過MTR Mobile應用程式，於本月3個特選的周二，每日送出2.5萬張機場快線的單程車票，共7.5萬張總值逾800萬元。

 

港鐵重開國泰航空在香港站的市區預辦登機服務

 

　　高鐵西九龍站上周六發生訊號故障，致逾14班列車因取消或延遲。昨多位議員批評港鐵經歷多次事故未能建立應急機制，且發布信息混亂。港鐵過境鐵路總管張志強昨稱，重視今次事故，對受影響乘客表抱歉。對當日延誤2小時才公布，他解釋，高鐵運作與本地重鐵有很大分別，需時評估實際影響有多大，亦要與內地單位溝通後才可發布信息，重申將與內地審視運作如何優化。他又指，初步相信事故是西九站附近一個訊號系統出現問題。

轉載自: 晴報

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