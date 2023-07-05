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05/07/2023

促國安處通緝8人自首 李家超︰終身追究 鄧炳強斥羅冠聰「現代漢奸」籲回港

#香港國安法 #國安處
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　　【晴報專訊】警方國安處日前宣布懸紅通緝8名涉違《香港國安法》現於海外的港人，但8人分別循不同平台表明不會返港。特首李家超昨強調，政府會以一切合法手段，無論他們逃到天涯海角，都會終身追捕及追究有關人士的法律責任，並稱他們除非自首以終結被通緝生涯，否則只會「惶恐度日」，更指8人的親友也有報訊和獲發賞金資格。

 

李家超（左一）指8人除非自首，否則將日日擔心被拘捕，在惶恐中度日。

 

　　保安局局長鄧炳強亦點名稱，前立法會議員羅冠聰為「現代漢奸」及「縮頭烏龜」，籲對方「攞返勇氣及尊嚴」返港自首。

 

保安局局長鄧炳強（資料圖片）

 

　　李家超昨出席行會前主動提到國安處行動，重申危害國安是嚴重罪行，政府執法必嚴，會用盡一切合法手段，竭盡所能追究到底，終身追究8人的法律責任，「無論他們逃到天涯海角，都會終身追捕這些罪犯」，強調8人要終結被通緝的生涯就只能自首，否則他們將會「日日擔心被拘捕，在惶恐中度日」。

 

　　他亦提到，任何公眾人士、包括通緝人的親友，都有資格提供資料和領賞，警方會保密處理，相信很多奉公守法市民樂意提供消息，又相信只要終身追捕，就有可能及空間把其拘捕，更向各人「背後的勢力」表明，追捕和打擊他們的力量不會停止。

 

「前媳婦」容海恩促袁弓夷回港自首

 

　　被通緝者之一的袁弓夷，其「前媳婦」新民黨立法會議員容海恩昨稱，自己去年宣布與對方脫離關係是要保護自己及家人，認為與丈夫袁彌昌離婚並不能解決問題，但有提醒丈夫要小心。她認為，袁弓夷如不回港就沒機會解釋自身行為，難以還其清白之身，望他回港自首，以獲從輕發落、改過自新。

 

　　羅冠聰回應國安處懸紅通緝時，強調做的是「合理合義的和平倡議工作」，要求國安處公開其犯法證據。鄧炳強則點名斥他為「現代漢奸」、「食人肉饅頭的縮頭烏龜」，指對方如認為自己合理合法合義就應回港，政府會在法庭展示證據。他又形容羅冠聰在外國享受榮華富貴，被其煽動的青少年則要受法律制裁，望他拿出勇氣、尊嚴和良知回港自首。至於懸紅是否「姿態多於實際」，鄧稱政府做的事都是實際行動，並重申調查及檢控工作純粹講證據。

 

外交部反駁外國︰港府行動正義之舉

 

　　英、美、澳過去一日分別對事件表關注，其中美國國務院擔心會開創危險的先例；英國表明不會容忍對在英國和海外的個人進行恐嚇和壓制；澳洲稱或研究港府懸紅通緝當地公民或居民是否違《反外國干預法》。在北京，外交部指港府的行動是「順應民意、維護法治的正義之舉」，不容外國干預；保安局批評有國家為犯罪分子開脫、完全不尊重法治，又質疑有關國家的言行是雙重標準。

 

轉載自: 晴報

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