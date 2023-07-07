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07/07/2023

港誕23名IB狀元 減7成半 評分疫後復常 「大戶」英基43人跌至8人

#國際文憑大學預科課程 #IBDP #狀元 #英基 #男拔 #聖保羅男女中學 #拔萃男書院
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　　【晴報專訊】國際文憑大學預科課程（IBDP）考試昨放榜，今年全球有逾17.9萬人應考，包括逾2,200名港生。今屆全球平均分為30.2分，僅179人獲45分滿分成「狀元」，較去年少約72%；而港生平均分為36.4分，高於全球水平，但亦只誕生23名狀元，較去年大跌75%。IB稱，今屆考生評分標準已回復至2019年相若水平；有名校指，疫下學校停面授，致影響學生學習，相信大學會因評分復常而調整收生準則。

 

拔萃男書院3名狀元：（左起）郭舜泓、蘇子弘、林煜正

 

　　英基今年有8名狀元，較去年43人大減；男拔則有3人獲滿分，當中2人表明留港讀醫及法律，1人負笈英國圓指揮家夢；而聖保羅男女中學有2名狀元，1人到美國升學，1人將升讀科大與美國及意大利院校合辦的全球工商管理課程。

 

　　今年全港有23名IB狀元，較去屆的93名大跌75%，此情況亦是全球趨勢。IB表示，今批應考的學生是新冠疫情以來首批學習僅受有限影響的學生，故考生的評分標準將回復至與2019年5月考試時的相若水平，又強調評分時已納入疫情對學習的影響。

 

男拔3狀元 1人赴英深造盼當指揮家

 

　　過往為IB狀元「大戶」的英基學校協會，今年轄下7間中學共861名學生應考，考獲40分或以上的學生共269人，佔該校考生約31.2%；當中狀元共8名，較去年覆核成績後的43人大跌8成；考獲44分的「榜眼」則有28人。英基行政總裁葛琳形容，今年學生成績展現學生和家庭的付出和毅力，亦證明了本港優質教育水平。

 

　　拔萃男書院62名考生中誕3名狀元，較去年少2人，「榜眼」及「探花」則分別有5人及12人，按年減8人和1人。

 

　　其中1名狀元蘇子弘表示，今屆IB的科學及生物科試卷較往年艱深，題目亦較刁鑽，估計因考核內容及程度由2016年起便沒大改動而獲高分。他又指IB是「加分制」，建議學生應考時盡量寫出所有自己懂的，他計劃留港讀法律；另一狀元郭舜泓亦將留港讀醫，他分享自己操練過去20年歷屆試題的心得，並建議應溫習時安排休息時間，如專注45分鐘，再休息5分鐘，才能持之以恒；狀元林煜正稱大學選科將以興趣為先，計劃到英國修讀鋼琴演奏學士學位，冀在海外認識其他音樂家或演奏家，未來能當指揮家。

 

　　男拔國際文憑統籌胡家麟指，過去2屆因疫情而出現IB「成績通脹」，令學生普遍獲取高分，但今年評分標準復常，亦較嚴謹，加上不少學校停面授，致課程內容未必完整，或影響學生學習。他預料各地大學收生將更嚴謹。

 

聖保羅男女中學2狀元 1人美國升學

 

聖保羅男女中學2名狀元：（左起）李穎希、章俊霖

 

　　另有61人應考的聖保羅男女中學，今年狀元人數由13人跌至2人，「榜眼」和「探花」分別有11人和10人。

 

　　狀元李穎希稱，將往美國留學修讀經濟學，希望在海外闖蕩，宏觀了解世界運作，但日後有意回流貢獻香港；另一狀元章俊霖則指，自少對商科感興趣，希望透過修讀科大、美國南加州大學和意大利博科尼大學合辦的全球工商管理學士課程，到不同地方學習，再決定未來發展方向。該校11名「榜眼」中，只有2人表明留港升學，且均欲修讀醫科。

 

　　其他院校方面，香港加拿大國際學校有1名學生獲滿分，比去年少3人。弘立書院亦有1名學生考獲滿分。

 

轉載自: 晴報

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