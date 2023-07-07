料與「懲罰Mee」平台被捕4人有關 國安處機場再拘1人 消息指為前眾志朱恩浩

【晴報專訊】警方國安處本周初宣布各懸紅百萬通緝8名港人後，前日再拘捕涉及手機程式和社交平台「懲罰Mee」的4人，指他們涉嫌收取資金支持被通緝的8人，國安處昨再在機場拘捕一名涉案男子，消息指被捕人是前香港眾志常委朱恩浩。政務司司長陳國基強調，警方既已通緝有關人士，市民不應支持他們在外地違《香港國安法》。

有資深大律師指警方既已公開通緝8名在海外的港人，與他們有關的眾籌、買賣等活動都會被視為支援。（資料圖片）

國安處表示昨晨在機場拘捕一名24歲本地男，涉違反國安法第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、以及《刑事罪行條例》內「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，目前正被扣查，初步相信他與前日被捕的4人有關，不排除有更多人被捕。消息指，被捕的朱恩浩昨原定乘飛機往台灣。

陳國基︰市民不應支持被通緝8人

行會成員、資深大律師湯家驊認為，警方既已公開通緝8名在海外的港人，與他們有關的眾籌、買賣等活動都會被視為支援，呼籲商戶和顧客停止使用有關平台，但相信支持「黃店」並不犯法。

政務司司長陳國基（資料圖片）

陳國基則謂，警方既已通緝8人涉違反國安法，市民不應支持，政府亦不鼓勵市民以任何方式如金錢等支持有關人士在外國進行違反國安法的事。

港府昨兩發聲明，強烈反對和譴責再有國家、組織和政客對國安處的行動作不負責任的無理抨擊，指有關言論完全出於政治動機，強調在符合國際法及國際慣例情況下，刑事法律可規管香港境外發生的行為，多國的國安法亦按「屬人管轄」和「保護管轄」等原則而具域外效力，批評有關國家對香港的抨擊強詞奪理。

港府強烈反對無理抨擊國安處言論

另香港律師會證實，已收到對被通緝8人之一的會員任建峰的相關投訴，並已根據相關條例和指引所載的投訴及紀律機制，對有關指控展開調查，但現時不會披露任何詳情，僅承諾會按既定程序盡快處理。



