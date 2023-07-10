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10/07/2023

內地日韓熱門 豪華團近絕迹 暑假團回復疫前5至8成 短線旺長線淡

#暑假團 #旅遊業 #東瀛遊 #永安旅遊 #域迦旅遊 #長線團 #短線團
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　　【晴報專訊】疫後首個暑假將至，今年終可一家大細外遊。旅遊業界指，今年暑假團的出團量已回復疫前5至8成，部分旅行社更有數百團出發。惟經歷通關後的「報復式外遊」後，港人荷包現「疲態」，日、韓及內地等價錢較相宜的短線遊熱賣，且主打疫後新景點，如韓國Legoland、大阪環球影城超級任天堂世界等。惟長線團反應欠理想，豪華團更幾近絕迹，僅特色季節團殺出重圍，如高達8萬元的東非動物大遷徙、6萬元的新東方快車新疆遊，均已爆滿。

 

 

　　旅議會主席徐王美倫指，因航班力未能配合，今年暑假的機票及稅金較疫前貴2至3成，市民參團未回復疫前般熱熾；總幹事楊淑芬亦補充，疫前暑假約有2,000團出遊，今年價高令港人減外遊次數，每團人數亦縮，料出團量僅及疫前一半，「日本、內地最熱門，高鐵團佔不少，長線部分團費貴一倍，反應較差。」

 

通關後多次外遊 市民「荷包唔夠脹」

 

　　東瀛遊執行董事禤國全指，今年暑假團回復至疫前的8成，較預期佳，以東南亞、日本美食團為主，行程多6至9天，與過往9成為5天團大相逕庭。美麗華旅遊總經理李振庭指，暑假有數百團出發，達疫前的7至8成，日本多數為8至9天團、韓國大多為5天團；而高鐵團反應亦佳，潮州3至4天遊約1,600至1,700元，多了年輕人帶父母出遊。新華旅遊助理總經理尤滿意亦稱，暑假有過百團出發，東南亞為主，行程長達5至7天，「韓國團最熱賣，因僅5,000多元，且有亞洲最大的韓國Legoland等新景點。」內地遊亦增，上海、北京佔最多。

 

　　永安旅遊指，暑假的內地、亞洲及長線團比今年首季分別多8成、3成和5成，團費普遍較疫前加1至2成，長線多3成。客人追求深度遊及新景點，如日本大阪環球影城的超級任天堂世界新園區等；瑞士深度遊及希臘愛琴海小島遊也受歡迎。

 

　　域迦旅遊有限公司總經理左文偉說，市民「荷包唔夠脹」，長線僅佔2成客，團費相對較低的內地遊佔4、5成，亞洲區佔3成，以日、台需求最大，「泰國佔比下降，或受負面消息，如遊客被拐帶到KK園等新聞波及。」縱橫遊執行董事袁振寧則指，通關後，不少港人已多次外遊，暑假團僅回復疫前一半，今年地中海團成「日本的替代」，有20團出發，「希臘、土耳其9至10天遊僅約1.4萬元，貴日本少少。」金怡假期首席營運總監陳曉楠指，暑假報團欠理想，「客人想平啲，反提早問9至10月的報團情況。」

 

貴價團 要靠特色季節團吸客

 

　　不僅長線團強差人意，豪華團亦幾近絕迹。多間旅行社指因普遍團費上漲，不辦豪華遊。左文偉指，有一團五口之家坐私人飛機遊荷蘭10日，團費每人逾20萬元，但屬少數。旅行社則要靠特色季節團，陳曉楠指，東非動物大遷徙團有7、8團已成行，10至15天團費3.5萬至8萬元。尤滿意則指，索價近6萬元的新東方快車遊新疆14日團，推出第2日已爆滿，「因得30個位，機會難得。」

 

觀賞東非動物大遷徙等特色季節團，成為少有爆滿的貴價團。（金怡假期提供）

 

機票住宿價升 自由行轉跟團

 

　　禤國全指，今年暑假多了30至40歲的團友，較以往約50歲才跟團，明顯團友「年輕化」，他估計與機票、住宿成本升，致自由行旅客改報團有關，「日本機票動輒過萬元一張，不如跟團。」

 

　　陳曉楠亦稱，長程機票貴，且訂位困難，「有客人暑假欲到意大利自由行，但訂不到合適機票，且一張索價逾2萬元，令他感不合理，最終跟團。」

 

 

家庭客暴增 親子團受捧

 

　　李振庭指，疫情打亂學校時間表，復活節不少學生要考試及補課，家庭客需求延至暑假「一炮爆發」，以日本、韓國等最受歡迎，親子團成大熱。美麗華旅遊的東京山梨親子5天團，索價9,199元起，可親手摘巨峰提子、水蜜桃、或在牧場體驗教室整雪糕、牛油或果醬。

 

　　禤國全亦表示，暑假開辦多個親子團，遠至澳洲、中東及北歐均有，行程休閒，如遊動物園等，索價逾7,600至3.4萬元。永安旅遊指，長線團以澳洲黃金海岸及杜拜的親子遊最受歡迎。

 

轉載自: 晴報

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