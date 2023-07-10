訪滬引進重點企業 陳茂波：短期內公布好消息 孫東料港進入創科發展快車道

【晴報專訊】疫後逐步復常，港府四出尋找商機。日前結束3日上海訪問行程的財政司司長陳茂波，形容當地初創公司和科技企業對在港設據點感強烈興趣，相信在引進重點企業方面，會在短期內有好消息公布。另創科局局長孫東形容，過去一年本港創科發展有好布局，相信香港開始進入「創科發展的快車道」。

陳茂波到訪上海一間從事人工智能芯片和雲計算的企業（陳茂波網誌圖片）

陳茂波前日結束3日上海行程，他昨於網誌透露，期間曾出席2023世界人工智能大會及亞洲物流航運空運會議滬港合作論壇，又與多個機構、創科企業和工商界會面，深入探討如何更多、更好利用香港國際金融中心的服務及優勢助其發展，以及如何合力抓緊未來新發展和新機遇。

上海初創科企 多認同港優勢

他認為，今次行程印證了香港在開拓創科發展方面走對了方向，強調要把握好大勢、時刻走在前沿和加速推進工作，又形容接觸到的新初創公司和領先科技企業都認同香港的優勢，亦對以香港作據點拓展國際市場表達強烈興趣，相信短期內能在引進重點企業方面有好消息公布。

初創生態冠亞洲 孫東︰喜出望外

另本港新近發表的《全球初創生態系統報告》中，於「新興初創生態系統」排全球第2位、亞洲第1位。孫東昨直言，對結果「喜出望外」，顯示本港過去一年在創科發展、特別是生態方面有良好提升，體現政府布局及政策開始有成效。他形容，本港有非常好的創新土壤，而首年布局的政策和資金將陸續到位，並在未來數年間落實，相信香港開始進入「創科發展快車道」，只要方向正確、政策到位、社會團結一致「拼創科、拼經濟、拼發展」，香港將取得更好成績。惟他強調，本港找到創科發展的定位，同時要融入國家發展，也需良好基建設施，包括土地資源等配套，以吸引更多企業來港。

孫東（資料圖片）