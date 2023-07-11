升中派位今放榜 91%獲派首3志願 近4年首回落 叩門位減 料競爭更激烈

【晴報專訊】升中派位結果今日放榜，參加中學學位分配辦法的學生重上逾5萬名，但獲派首志願及首3志願的滿意率分別為80%和91%，均按年微跌3個百分點，且為近4年首度回落。可用來酌情取錄「叩門生」的中一「留班位」，由新學年起減至每班1個，有校長預料「叩門」競爭非常激烈，籲家長以平常心接受子女獲派的學校。

參加升中派位的學生，今日須回校領派位證及入學註冊證。（資料圖片）

教育局昨公布，今年共有50,508名學生參加中學學位分配辦法，按年增1,060名。獲自行分配學位的學生中，68%獲派首志願，按年微跌2個百分點。透過統一派位階段獲派學位的學生中，85%獲派首三志願，66%獲派首志願，分別按年跌4百分點和5個百分點。若按獲自行分配學位及統一派位階段的學生人數合計，獲派首3志願的整體滿意率為91%，獲派首志願的滿意率為80%，均按年微跌3個百分點，且為近4年首度回落。

有名校減叩門位至全級1個

身兼小學校長的教育界立法會議員朱國強指，通關後跨境生陸續回港，升中學生按年略升，令學位緊張，加上去年派位滿意度高，部分家長今年選學校時更進取，但結果卻未如理想，致派位滿意率回落。

有校長指四處「叩門」並非良好體驗，亦會加劇收生不足學校的動盪。（資料圖片）

教育局日前向全港公營中學發出通函，宣布新學年起每班中一可用來酌情取錄「叩門生」的「留班位」，由最多2個減至1個，試行3個學年。朱稱，今年「叩門」競爭料非常激烈，有名校中一「叩門位」更由每班1個減至全級1個，建議家長以平常心，盡量欣賞子女獲派學校，即使「叩門」亦只去1至2間學校，勿給予自己和子女太大壓力，「期望愈大，失望愈大」。

香港中學校長會主席連鎮邦稱，按比例計，獲派首3志願學生人數與去年相若，有約4.6萬人，屬相當理想，籲獲派首3志願學生毋須「叩門」。

香港津中議會第五區（新界西）代表、佛教沈香林紀念中學校長呂恒森指，家長為子女爭取入讀心儀學校是人之常情，但四處「叩門」對家長和學生均非良好體驗，並加劇收生不足學校的動盪，支持「專位專用」把「留班位」撥回給留班生。

校長：最好的學校未必最合適

他說，部分學校會因學生不接受派位等而有空缺，料「叩門位」減少帶來的影響不大。他強調，最好的學校未必是最合適的學校，家長收到派位通知後，不妨鼓勵子女努力讀書，助他們在任何學校都能取得好成績。