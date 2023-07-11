航空運輸業下周一起可申外勞 料第4季入職 薪金工時福利有規定

【晴報專訊】政府上月宣布，航空業及運輸業將批准輸入外勞，分別為6,300名和1,700名外勞。運輸及物流局昨指，下周一（17日）起將開放業界申請，同時公開行業聘請外勞時需遵守的標準和相關規定，包括薪金水平、假期、福利等，局長林世雄估計，外勞最快今年第4季入職。

獲准來港的公共小巴或客車司機之後仍需考取相關車輛車牌，費用全由僱主承擔。（資料圖片）

林世雄指，當局昨已開通相關專題網頁並上載申請表格，又已設專線為業界提供相關資料。他強調，輸入的勞工不設年齡上限，由僱主因應工作性質自行決定，如業界能提供足夠資料，最快可於1至2個月內完成審批，令有關外勞今年第4季投入服務。

林世雄

當局稱，機管局明日將為航空業界舉行簡介會，講解計劃申請手續和運作細節，有關公司可於下周一至本月30日向機管局提交申請；有意輸入司機的客運公司持牌人，則需於下周一至下月7日向運輸署提交申請，當局冀於1至2個月內完成審批。

航空業外勞工資 不可低本地中位

據相關指引，航空業外勞合約期不可長於2年，每月平均工作日數不可多於25日、時數不可多於10小時，其工資將不可低本地工資中位數，即機艙工作員要高於1.33萬元，機械或升降台操作員則要高於2.13萬元；僱主需向他們提供本地住宿或設備、免費醫療，並代付到港前體檢費、簽證或進入許可費用、返回原居地的旅費等。

而獲准來港的公共小巴或客車司機，抵港後需向運輸署提交生效最少1年、獲准駕駛相當於私家車或輕型貨車類別的認可駕駛執照，以申請免試簽發正式駕駛執照，惟之後仍需考取相關車輛車牌，費用全由僱主承擔。至於業界關注是否要「先聘用才考牌」，按當局規定，每名擬聘用的外勞司機須向入境處遞交簽證申請，一般處理需時6周，成功申請者將獲發通知書，僱主若未能在指定期限內安排，配額將被取消，換言之僱主或須先聘用。

另當局亦表明，輸入司機駕駛本地客車和跨境直通巴士每日工作時數分別為8及9小時，不得連續24小時內當值逾14小時，僱主須提供本地住所和免費醫療，但公司裁員時需先裁外勞。