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12/07/2023

「慢病共治」求診 擬付$120-150包藥費 最快第3季推「達標」病人或減收$150

#慢性病 #慢性疾病共同治理先導計劃 #康健中心 #醫健通 #慢病共治
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　　【晴報專訊】慢性病加重本港醫療負荷，港府擬今年第3季推「慢性疾病共同治理先導計劃」（下稱「慢病共治」），冀加快識別潛在高血壓及糖尿病患者。參與市民可獲定額資助，自付120至150元便可作篩查及求診，毋須另付藥費，當局會每季資助每名病人103.5元藥費。

 

「慢病共治」計劃，覆蓋45歲或以上、未有已知高血壓、糖尿病或相關症狀的香港居民。（資料圖片）

 

　　惟有私家醫生擔心，計劃覆蓋的「優惠價藥物」多屬舊藥，與用新藥的每月藥費相差百倍，個體戶醫生難虧本開藥，恐僅連鎖醫療集團才能負擔。行會成員、基層醫療健康發展督導委員會委員林正財透露，優惠價藥物名單將不時更新，市民也可自費用藥，政府料在未來1至2個月邀請私醫加入計劃，首批料有數百人提供服務。

 

　　據醫衞局提交立法會文件披露，慢病共治覆蓋45歲或以上、未有已知高血壓、糖尿病或相關症狀的香港居民，參與者只需登記為康健中心或康健站會員，並同意共享醫健通資料便可報名。計劃採取共同付費模式，暫定在篩查階段，政府會提供192元一次性定額資助，市民只需自付120元，可接受診症、化驗及檢查，包括量血壓、空腹血糖或糖化血紅素血液測試。

 

私醫憂蝕本 或只開「優惠價」舊藥

 

　　而篩查之後，若診斷為血糖偏高者，可由家庭醫生、專職醫療或護理人員治療，每年度資助上限為4次；確診為糖尿病或高血壓患者，則由家庭醫生跟進，每年度上限6次。政府每次資助162元診症費，醫生可自訂病人需付費用，建議水平為每次150元；診症費須包括基本藥物。政府將每季資助每名病人103.5元藥費，且會安排藥廠以優惠價出售指定藥物；另會中央採購驗血、驗尿等外判化驗服務。

 

　　文件又指，計劃設獎勵制度，「達標」病人下年度最多可獲扣減150元診金；醫生助病人控制病情得宜，亦可獲資助額及診金總額的15%作獎勵，按政府建議的資助及自付合共費用312元，再以每年上限的6次診症計算，即最多280.8元。

 

　　香港中華醫學會會董楊超發指，一般治療糖尿病及高血壓分「新舊藥」，新藥療效較佳，而舊藥對腎臟等負荷較大。據他了解，藥廠提供的「優惠價」只覆蓋舊藥，價錢與公院提供的相若，以常用血壓藥為例，即每月藥費成本僅1.7元，「但如開新藥，每月便要500元。」若按政府建議診金收費，個體戶醫生難以負荷，料僅連鎖醫療集團有此能力。

 

　　西醫工會會長梁漢輝指，醫生若將自付診金訂高於150元，需另外呈報，對病人亦未必吸引；且每季資助藥費僅百多元，若醫生開新藥，成本會大增。他續指，參與的私醫需參加持續進修課程，料計劃最快今年10月展開。家庭醫生林永和指，慢性病需持續跟進，若診所較繁忙，吞吐量有限，其診所每日最多可額外為5人診症。他亦擔心病人確診後或嫌診金貴，最後要轉回公院。

 

林正財：未來一兩月邀私醫參與

 

　　翻查資料，現時公院普通科門診診金為50元，專科門診為80至135元。社協幹事彭鴻昌認同，計劃可自選醫生、時間求診，較吸引在職、經濟力較好的市民，惟基層未必能負擔，「政府應考慮豁免綜援人士收費」。

 

當局未來1、2個月會邀請私醫參與，首批料有數百人加入。（資料圖片）

 

　　林正財透露，未來1、2個月當局會邀請私醫參與，醫生可先「舉手」，隨後進修，首批料有數百人加入。他指，優惠價藥物名單會再更新，病人也可自費用藥。目前外判化驗所、專職醫療服務正處「報價」階段，期望做到「區區有得驗」，篩查化驗費包括在自付的120元診金內，後續化驗資助額仍在計算，「政府現資助約一半診金，化驗料是相若水平。」

 

　　至於獎勵制度，林說，病人如期覆診服藥，並在「醫健通」記錄血糖、血壓指數就可達標，醫生則需助患者將血糖、血壓降至世衞認同的「可控水平」。

 

 

轉載自: 晴報

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