  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

12/07/2023

中大創驗血漿DNA 揪出無病徵鼻咽癌 2萬人篩出58確診 研公院用助及早治療

#鼻咽癌 #血漿EB病毒DNA #中大醫學院 #盧煜明 #陳君賜 #癌症 #癌症篩查 #EB病毒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港每年有700多宗鼻咽癌新症，及早治療的存活率達9成以上。中大醫學院研發的「血漿EB病毒DNA」檢測，為逾2萬名本地中年男士進行2輪篩查，成功找出58名沒任何徵狀的鼻咽癌患者，當中約7成屬早期患者。研究又指，若首輪篩查持續呈陽性結果者，其患鼻咽癌風險較陰性結果者高約17倍。團隊正與醫管研究將檢測投放於公院使用，現時每次收費約2,000多元。

 

血漿EB病毒DNA篩查研究對解釋基於循環腫瘤DNA或液體活檢測試具深遠影響（中大提供）

 

　　過去有研究發現，鼻咽癌與感染EB病毒有關。中大研發的「血漿EB病毒DNA」檢測，能檢出癌細胞於血漿內釋放的EB病毒DNA，從而診斷出鼻咽癌患者。

 

中大團隊發現，血漿EB病毒DNA篩查能在尚未有病徵前診斷鼻咽癌。

 

兩輪測試確診者 約7成屬早期

 

　　團隊在2013至2016年，為逾2萬名沒任何鼻咽癌徵狀的香港中年男士進行篩查；並為309名在首次檢查及4周後覆檢時，持續呈陽性反應者進行鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查，結果成功揪出34名鼻咽癌患者，而其餘參加者並無進一步發現，測試結果當時被視為「假陽性」。

 

　　在首輪篩查的3至5年後，團隊再為逾1.7萬名、在首輪篩查並未發現患癌的參加者作第2輪測試，當中423人在初步檢查及覆檢時均呈陽性，結果發現，24人經鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查確診鼻咽癌；確診者中約7成屬早期（第1及2期），與首輪篩查成效相同。第2輪確診的病人，在中位數33個月的跟進期間，並未發現癌症復發個案。

 

　　中大醫學院化學病理學系教授陳君賜指，因鼻咽癌沒有徵狀難以發現，本地一般鼻咽癌患者僅2成能在早期確診；若鼻咽癌進入晚期，癌細胞會擴散到頸部以外，除增放射治療範圍，亦須進行高副作用的化療，存活率更由早期的9成以上，降至低於7成。

 

　　團隊亦發現，在首輪篩查有短暫及持續呈陽性結果者，其未來確診鼻咽癌的風險，較陰性結果者分別高約4倍及17倍。陳君賜建議，若首輪篩查為陽性結果者，應每隔1至2年再進行檢測，以及早發現和治療，提高存活率。

 

　　中大醫學院副院長盧煜明表示，與第2輪篩查的數據對比後，首輪篩查的「假陽性」結果有生物學意義，有可能是EB病毒活躍，亦可能屬非常早期的癌症，惟現有檢測方法未能發現；相信後者對血漿基因技術大有意義，有望應用於其他癌症檢測。

 

每次收費約2000元

 

　　現時EB病毒檢測每次約2,000元，陳君賜透露，團隊正與醫管局研究將檢測投放於公院使用，而第2代檢測採用的測序技術成本較高，將以商業模式運作。

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#鼻咽癌 #血漿EB病毒DNA #中大醫學院 #盧煜明 #陳君賜 #癌症 #癌症篩查 #EB病毒

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk