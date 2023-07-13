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13/07/2023

31歲女派對房疑遭輪姦 警拘7懲教人員 大部分駐守赤柱 全被停職

#尖沙咀美麗都大廈 #輪姦案 #懲教署人員 #懲教主任
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　　【晴報專訊】尖沙咀美麗都大廈日前發生懷疑輪姦案，一名31歲女子與友人到派對房間玩樂，疑飲醉酒後失去意識，她翌日醒來發現衣衫不整，懷疑被人性侵遂報警。消息指，女事主遭3人輪姦，另有4人在旁圍觀自瀆。警方經調查後以涉嫌強姦拘捕7名男子。被捕人均為懲教署人員，大部分駐守赤柱監獄，最高職級為懲教主任，涉案7人現已被署方勒令停職。

 

案發地點位於尖沙咀美麗都大廈一個派對房間（資料圖片）

 

　　據了解，31歲女事主去年在中環蘭桂坊消遣時認識一對男女，男方自稱任職懲教署，其後雙方成為朋友。至上周六（8日）晚上，二人邀請女事主參加派對，女事主應約到尖沙咀美麗都大廈一個大約500呎的單位，內有兩間睡房。

 

女事主疑酒醉「斷片」

 

　　消息指，上址單位為一個派對房間，提供短期出租服務。當時女事主與各人飲酒玩樂，至凌晨時分，邀請她參加派對的男女友人先行離場，留下她繼續與7名男子飲酒，惟她不勝酒力醉倒，其後失去意識。至翌日早上8時許，女事主酒醒發現所有人已離開單位，但她身體赤裸，並感到下體痛楚，懷疑被人強姦，大為驚慌離開單位並報警。

 

　　警方接報後，案件交由油尖警區重案組第二隊跟進，探員調查後，懷疑女事主酒醉且出現「斷片」，其間被3名年介23至31歲男子強姦，其時還有4名男子在旁觀看及自瀆。

 

7涉案者包括1懲教主任

 

　　警方將案件列作強姦處理，並拘捕涉案7名男子，年介23歲至38歲。被捕7人全為懲教署職員，大部分駐守赤柱監獄，包括1名懲教主任、1名一級懲教助理及5名二級懲教助理，署方已按既定機制勒令7人停職。

 

被捕7名懲教署職員，大部分駐守赤柱監獄。（資料圖片）

 

　　懲教署表示十分重視懲教人員的行為及操守，任何人員若干犯違法違紀行為，定必依法處理，絕不姑息。

轉載自: 晴報

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