今年首掛8號波逾15小時 57宗塌樹水浸9人送院 22航班取消

【晴報專訊】熱帶氣旋「泰利」前日進入香港400公里後逐步增強，天文台昨凌晨12時40分發出今年首個8號風球，歷時逾15小時。期間本港共發生55宗塌樹和2宗水浸，6男3女受傷需要送院；機場則有27班航班需取消或轉飛，但市面大致平靜，不少人趁「風假」外出活動。天文台強調，「泰利」的雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，並預料下周初或再有熱帶氣旋進入南海北部，或帶來不穩定天氣。

有市民及旅客到尖沙咀海傍感受8號波下的風力

天文台昨凌晨發出8號風球後，至昨午4時20分才改發3號強風訊號，歷時逾15小時。政府表示，截至昨午4時，政府1823電話中心共收到55宗塌樹報告，渠務署則確認2宗水浸個案，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共計112人入住；另外，有6男3女因在風暴期間受傷，須到公立醫院急症室求診。

多個水浸黑點的居民均嚴陣以待，大澳昨日水位曾高達2.9米，杏花邨續有白頭浪捲上岸邊，但兩區居民均指今次風力不及以往；渠務署則為鯉魚門的商戶堆沙包及設置擋水板，有商戶稱因擔心水浸而失眠，幸未出現嚴重水浸。另外，石籬中轉房屋拆卸重建地盤昨有部分棚架幾乎塌下，一段石梨街全線封閉。

小西灣道富怡花園對出塌樹

因應颱風吹襲，大部分市民昨多了一日「風假」，有市民原計劃與妻子到深圳遊玩，但因擔心颱風影響交通，故改為看電影；亦有北京旅客指首次在港遇上颱風，是特別的旅行體驗。旺角則有餐廳貼告示稱颱風下徵收附加費，有點心餐廳負責人估計生意會減半。

旺角亞皆老街一巨型帆布被吹甩

多項公共服務和公共交通在風暴下暫停，機管局指截至昨午3時，合共有22班航班取消、5班抵港航班須轉飛其他機場，但颱風吹襲期間機場運作大致正常，2條跑道將通宵運作。大批旅客在離境大堂和航空公司櫃位排隊辦理手續，有市民提早3小時到機場等候過關，亦有人批評航空公司沒及時發放航班資訊，致錯失航班。

料周中仍驟雨

天文台指，雖然「泰利」正逐漸遠離本港，但本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地風力可達暴風程度，相關雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，預料本周中期廣東沿岸仍有驟雨，直至周末天色才稍為好轉；惟位於西北太平洋的低壓區或將發展成熱帶氣旋，下周初進入南海北部，為區內帶來不穩定天氣。