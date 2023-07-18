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18/07/2023

內地生年年增 租盤搶貴1成 零議價視像睇樓 佔「大學區」成交近半

#大學區 #內地生
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　　【晴報專訊】政府統計處數字顯示，來港升學的內地生，在過去7年不斷上升，年均升5%，去年更升近1成，疫後通關恢復來港上課，更帶動租務成交。有地產代理指，內地生佔沙田及紅磡等「大學區」的租盤成交近一半，他們除要求交通方便，多人合租預算鬆動之下，對新樓及半新樓更情有獨鍾，甚至接受「零議價」或視像睇樓，租金更往往比本地客貴10至15%。

 

中大內地生較多，帶動沙田、火炭一帶租盤成交。圖為沙田第一城。（資料圖片）

 

　　統計處6月份統計月刊顯示，內地生入讀教資會資助課程數量自2016/17學年起不斷上升，由當年的1.2萬人，每年平均增長5.1%，到上學年按年更升9.5%，達到逾1.6萬人，同時來自亞洲或其他地區的非本地生則減少，上學年內地生佔非本地生數量已接近75%，是7年新高。

 

不惜先繳足一年租金

 

　　通關後非本地生恢復來港，部分人選擇租住校外單位。利嘉閣行政總裁廖偉強表示，暑假正是本地家長及內地生租樓旺季，以中大內地生數量較多，帶動同區沙田、火炭一帶租盤成交個案增。中原火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，內地生佔近月租務成交的4至5成，如火炭星凱．堤岸一個一房單位最近以逾1.6萬元成交，兩位中大生見位置方便，價錢合理，不惜提前繳足一年租金。

 

　　美聯沙田站分行營業經理鄧浩賢則稱，沙田市中心平日租務30至40宗，暑假可達70至80宗，當中6至7成由內地生承租，區內甚至開始缺租盤，其分行新近成交一宗希爾頓中心427實呎戶，以月租2萬元租出，而屋苑同類單位通常月租約1.7萬元；另同區沙田第一城一284實呎戶「零議價」以1.4萬元由內地生承租。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，內地生急於尋落腳點，來港前已透過視頻睇樓尋找心水戶，區內可謂一盤難求。

 

鍾情新樓及半新樓

 

　　美聯紅磡黃埔區域聯席董事殷勒麟亦稱，紅磡亦有不少單位獲數名內地生合租，亦有「伴讀家長」同來港生活，集中在海濱南岸及黃埔花園一帶，同區3房單位租金，由年初2.2萬至2.3萬元低位，到最近已升至逾2.5萬元，供應開始短缺。他稱，業主見學生缺入息證明，多要求連票預繳一年租金，「怕其中一個屋企突然滙唔到錢落嚟交租」，加上多人共住難免影響單位狀況，租金開價都貴10至15%。

 

代理指紅磡有不少單位獲內地生合租，黃埔花園為熱門選擇之一。（資料圖片）

 

　　香港置業行政總裁馬泰陽稱，除大學區，留意到內地生普遍鍾情新樓及半新樓，因單位新淨、交通方便，社區配套相對佳，以長沙灣、深水埗、啟德及康城等新盤集中地有較多捧場客；反觀港島區則因樓盤普遍老化，新盤欠奉，在港島上學的內地生未必願租，甚至連本地租客亦開始放棄，「淺水灣或陽明山莊都未必肯住，始終無配套、無港鐵，但後生就係重視這些。」但他不諱言，雖然內地生成交個案的租金較貴，惟非人人富裕，「只係可能有錢過本地生，可合租完整單位，而非劏房」。

 

轉載自: 晴報

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