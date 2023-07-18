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18/07/2023

消委會｜20款個人護理濕紙巾大評測！ DAISO含菌量超標近500倍/ 阿信屋含致敏化學物！邊8款最安全獲5星評分？（附詳細評分）

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Text: Louise Yuen

　　歷時 3 年多的疫情改變了不少人的生活習慣，尤其是個人衞生方面，若要日常照顧長者或者新手父母帶嬰幼兒外出，總會帶備濕紙巾傍身，清潔起來方便又快捷。消委會最近測試了 20 款個人護理濕紙巾，發現日本 DAISO 出產的 Baby Wipes For Hands And Mouth 細菌含量超標近 500 倍；759阿信屋及日牌nepia 也驗出可致敏的防腐劑，有機會對健康構成風險。

 

　　市面上的濕紙巾大多可分為「清潔身體」或「清潔環境」兩大類，消委會今次主要測試市面上 20 款較常見的個人護理濕紙巾，部分標示了「純水」、「手口專用」字眼等，適合用於嬰幼兒，而且全部均沒有消毒效能。按包裝及售價計算，每張濕紙巾需花費 $0.12 至 $0.80，單計濕紙巾價錢，差異已逾 5 倍。

 

DAISO濕紙巾細菌含量超標近500倍！用後有機會受感染

 

　　20 款個人護理濕紙巾當中，雖然全部均沒檢出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌及任何真菌，不過日本 DAISO 出品的「Baby Wipes for Hands and Mouth」卻被驗出細菌菌落總數超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列上限近 500 倍，代表濕紙巾於開封前可能已受到微生物污染。若使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，有機會出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀。

 

DAISO Baby Wipes For Hands And Mouth（圖源︰daisosingapore）

 

　　另外，萬寧的「嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用」所含溶液的酸鹼值為 3.2，低於內地《濕巾標準》的下限（酸鹼值3.5－8.5）。消委會提醒，接觸過酸或過鹼的溶液可能對皮膚造成刺激，容易引起痕癢或炎症，大家應避免使用。

 

萬寧 嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用（圖源︰萬寧官網）

 

759阿信屋及日牌nepia分別檢出可致敏化學物及防腐劑

 

　　使用濕紙巾後，其溶液會停留在皮膚表面一段時間，因此大家也應留意有否含致敏化學成分。測試結果亦發現，759 阿信屋的「家庭裝濕紙巾（香港名勝）」驗出含 0.0015% 游離甲醛，使用後可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。消委會指，個人護理產品驗出的游離甲醛一般由添加的防腐劑所釋出，但該濕紙巾沒有作出相關警示。

 

　　除此之外，日本 nepia 的「WET PLUS」也檢出 2 種對羥基苯甲酸酯，惟總含量並未有超出歐盟 0.8% 的上限。對羥基苯甲酸酯因為防腐效能高且成本較低，常被添加入個人護理產品及化妝品，惟少數人士或會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎。嬰幼兒及長者的皮膚比較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應。專家建議為嬰幼兒及長者更換尿片時，可使用紗布或純棉花加溫水，代替濕紙巾擦拭，能減少接觸過多化學添加物。若在無法用水清洗的情況下，專家提醒應盡量避免用濕紙巾接觸黏膜部位，例如會陰部及肛門口等。

 

nepia WET PLUS（圖源︰amazon.co.jp）

 

下一頁︰20款個人護理濕紙巾評分！DAISO包尾得1星

 

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