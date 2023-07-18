消委會報告 | 21個手機月費大檢閱！長者專用Plan未必比普通計劃實惠？價錢或受2件事影響！喜歡煲劇 / 經常到內地有哪些平Plan揀？

自從智能手機出現，大家使用手機上網都會使用月費計劃或買儲值卡。但電訊公司的月費計劃相當多，好像4G、4.5G、5G上網或無限上網等等，莫講長者感到混亂，可能連你有時都覺得要選擇一個合適自己的月費計劃，是一件麻煩事。近年，市面推出不少為長者而設的月費計劃，所以消委會就比較了21個月費計劃，當中有長者及普通的，最後竟然發現長者月費計劃不一定比普通的抵！即睇！

消委會向9間電訊商查詢長者月費計劃、價格最低的4.5G（或4G）及5G月費計劃詳情，發現以下4間電訊商提供共10個專為長者而設的手提電話月費計劃：





中國移動香港（China Mobile Hong Kong）

中國電信（CTExcel）

香港移動通訊（csl.）

中國聯通（CUniq）



另外，消委會再找出了11個價格最低的普通月費計劃，所以最後一共會有21個手提電話月費計劃來比較。而實際月費為消委會將基本月費扣除每月行政費及月費回贈後的價錢。

10個專為長者而設的月費計劃包括：

1. 中國移動香港「關愛長者服務」(實際月費：$48)

2. 中國移動香港「長者5G服務計劃10GB」(實際月費：$98)

3. 中國移動香港「長者5G服務計劃30GB」(實際月費：$128)

4. 中國移動香港「長者5G服務計劃50GB」(實際月費：$158)

5. 中國電信 CTExcel「樂齡計劃」(實際月費：$68)

6. 中國電信 CTExcel「中國電信CTExcel樂齡計劃」(實際月費：$128)

7. 香港移動通訊 csl.「關愛老人服務計劃」(實際月費：$38)

8. 香港移動通訊 csl.「5GB Smart 爸媽服務月費計劃」(實際月費：$58)

9. 香港移動通訊 csl.「10GB Smart 爸媽服務月費計劃」(實際月費：$98)

10. 中國聯通 Cuniq「4G本地數據無憂計劃（長者優惠）」(實際月費：$47)

11個普通月費計劃包括：

1. 中國聯通 Cuniq「5G本地數據無憂計劃」(實際月費：$118)

2. 數碼通 SmarTone「4.5G基本計劃（高速42Mbps + 128kbps無限數據）」(實際月費：$88)

3. 數碼通 SmarTone「5G直通Plan」(實際月費：$298)

4. 新移動通訊 SUN Mobile「安心數據服務計劃」(實際月費：$42)

5. 新移動通訊 SUN Mobile「5G月費計劃」(實際月費：$216)

6. Club Sim「升級服務計劃」(實際月費：$78)

7. Club Sim「5G 升級服務計劃」(實際月費：$198)

8. 3香港3HK「4.5G 42MB計劃」(實際月費：$68)

9. 3香港3HK「小資5G SIM計劃」(實際月費：$142)

10. 香港寬頻 HKBN「4.5G 42Mbps 8GB數據 流動通訊計劃」(實際月費：$68)

11. 香港寬頻 HKBN「5G流動通訊計劃」(實際月費：$98)



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