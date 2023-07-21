62折新居屋 7.31可申請 6屋苑9154伙 最平149萬上車

【晴報專訊】房委會公布今年新一期居屋安排，6個新屋苑提供共9,154個單位，以市價62折出售，其中元朗朗天苑提供最多逾3,000個單位，最平僅149萬元便可「上車」；「樓王」啟德啟悅苑叫價最高494萬元。居屋將連同「白居二」一併於本月31日接受申請，料第4季攪珠。有房委會委員稱，今期單位數量較多，估計銷情不俗。另綠表申請資格由今期居屋起正式收緊，申請人2年內不得在港持有住宅物業。

新居屋包括觀塘安達臣道安楹苑、安麗苑和安樺苑3個屋苑（資料圖片）

今期6個屋苑分別位於啟德、觀塘、屯門及元朗，合共提供9,154個單位，以62折出售，其中朗天苑提供逾3,000單位，最便宜單位僅149萬元；而今期「樓王」則位於啟德啟悅苑，叫價最高494萬元；約50個位於馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑和沙田愉德苑的貨尾單位將同步推出。

今期「樓王」位於啟德啟悅苑

元朗朗天苑提供逾3,000單位，圖為C座1樓至24樓及26樓至49樓4號單位模型。

與白居二一併推 第4季攪珠

另資助房屋小組委員會已通過恒常化出售租置計劃回收單位，最終出售單位數及名單將於選樓前約3個月確定，截至今年5月，39個租置計劃屋邨中，所有未售單位的定價介乎約14萬至123萬元，最終售價取決於推售的單位，但只限綠表申請者購買。

今期居屋及白居二將一併推出，並續使用同一份申請表，同在本月31日至下月14日接受申請，預計今年第4季分別進行攪珠；居屋申請費為270元，「白居二」為230元，同時申請則為500元。公眾可由下周一（24日）起，在房委會指定網站下載申請表及申請須知，或到房委會各區辦事處索取表格，樂富客務中心及房委會網站同日起提供新一期項目及間隔模型以至其他資料，供公眾閱覽。

料銷情不俗 收緊綠表資格首實施

房委會委員招國偉指，新居屋伙數逾9,000，且有一批租置回收單位出售，相信銷情應不俗，或與上一次居屋申請相若。翻查資料，對上一期居屋收到逾25萬份申請表，超額認購逾27倍。

因應早前名媛蔡天鳳前家翁鄺球案，鄺被揭名下持有豪宅，但仍能以綠表資格購買居屋，資助房屋小組已在4月底收緊綠表資格，綠表申請者由遞交申請截止日期前的24個月起計，直至購買單位時均不得在本港持住宅物業。房委會發言人提醒，新規定由今期居屋開始實施，另定期暫准居住證持有人亦不再符綠表資格，但只要符合有關條件，則仍可以白表身份購買資助房屋；另重申任何人士只能名列於同一計劃的一份申請表，否則會被視作重複申請並作廢。

白居二配額 維持4500個

房委會資助房屋小組昨亦通過「白居二2023」安排，考慮配額需求及使用率，以至避免為第二市場居屋單位的價格帶來不必要上行壓力，決定將配額維持在4,500個，家庭與一人申請者的配額比例維持在9︰1。今期居屋白表申請者的申請資格，包括入息及資產限額和擁有住宅物業的限制等，會繼續適用於白居二。

房委會預計，白居二同樣在今年第4季攪珠，同時申請居屋者便會知道自己是否取得白居二配額及選購居屋優次，屆時可選擇明年首季揀樓期購買居屋，或申請購買資格證明書以便購買第二市場單位。