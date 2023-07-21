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21/07/2023

非本地學生外傭外勞 今起可用非觸式e -道 料42萬人受惠

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　　【晴報專訊】截至目前為止，本港共約260萬人登記使用入境處的非觸式e-道服務。為方便更多來港人士更快地過關，入境處宣布今起將擴展e-道服務至年滿11歲的非本地學生、外傭和輸入勞工，他們完成登記後即可經所有出入境管制站的非觸式e-道過關，手續時間將由現時櫃位約15秒加快至7秒，料新安排可令42萬人受惠。

 

重鈺指非本地學生，外傭及外勞在經手機程式登記並進行驗證後，就可以同時使用e-道或非觸式e-道服務。

 

　　目前本港約有35萬名外傭、6萬名非本地學生和1萬名外勞，入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺表示，該3類人手持入境簽證及首次入境時，仍要經傳統櫃位啟用其簽證，但他們申領香港身份證後，即可透過處方「非觸式e-道」手機程式登記服務，並透過政府「智方便」平台作認證，即可藉一次登記，同時使用e-道或非觸式e-道服務。

 

柯重鈺指，新安排已經進行充分測試，相信今日不會出現問題。

 

僅需7秒 較現行經櫃位快

 

　　他續稱，有關人士在過關時可透過「非觸式e-道」手機程式產生二維碼，以供過關時掃描，配合容貌識別技術自助辦理出入境手續，與普通香港居民一樣；而辦理入境手續時，e-道會列印一張載有有關人士的逗留條件和期限的入境標籤，供入境人士收藏，整過程序約需7秒，較現行經櫃位的15秒為快。

 

過關用二維碼不載有個人資料

 

　　柯重鈺強調，處方在2021年底推出非觸式e道服務後，一直在提升系統容量，考慮到臨近暑假，部分家庭或會與外傭一同外遊，相信今次升級將能加快有關家庭出入境流程，並令處方更彈性地調配人手。但他表明，新安排的推行時間未受到疫情影響，且已進行充分測試，相信今日不會出現問題。

 

　　他又提到，過關用的二維碼不會載有個人資料，且是在離線時產生，故在網絡訊號欠佳時也可使用。另目前本港各關口共設逾700條e-道，當中600多條屬非觸式，他稱處方會審視是否需再加開。

 

轉載自: 晴報

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