醫療券周五起夫婦可共用 求診時一同登記即可 毋須出示配偶證明

【晴報專訊】長者夫婦共用醫療券細節出爐，本周五起（28日）可登記連結戶口。衞生署預計，全港有逾95萬名年滿65歲或以上的已婚人士可受惠，他們在連結戶口時毋須事先預約，只需在其中一方求診時，一同親身到診所登記即可；若有行動不便等情況，可提交同意書及身份證副本進行連結。署方提醒，長者登記時毋須出示配偶關係證明文件，但需作出配偶關係聲明，並申明同意共用醫療券；完成連結後，會接到電話短訊確認，日後使用也有短訊通知雙方。有家庭醫生料登記流程10分鐘內可完成。

當局推算全港逾95萬名合資格已婚人士可受惠（資料圖片）

長者夫婦本周五起可連結醫療券戶口，按現時每人每年2,000元醫療券、最多可累積8,000元計算，即配偶之間最高有1.6萬元可用。衞生署指，連結戶口的長者與配偶均需年滿65歲，推算全港有逾95萬名合資格已婚人士可受惠。署方提醒欲連結戶口的長者，毋須預先申請，只需在其中一方使用醫療時，一同親身向醫療服務提供者登記即可，過程中不用出示配偶關係證明文件，只需作出配偶關係聲明，及申明同意共用醫療券。

配偶連結醫療券戶口後，即兩人最高有1.6萬元可用。（資料圖片）

日後使用雙方均收短訊 新推電子同意書

署方指，在成功連結戶口後，長者及配偶均會經其指定的本地流動電話號碼，收到電話短訊確認；日後使用配偶醫療券時，配偶也會接獲醫療券餘額通知短訊。長者耗盡個人的醫療券金額後，便可使用配偶的醫療券，但每次使用均要出示配偶身份證副本作核對。另要注意，衞生署及醫療服務提供者不會在長者使用醫療券或登記連結時，透過電話對話、手機短訊等，索取其銀行帳戶資料及密碼，也不會要求他們點擊任何網站連結。

針對行動不便或長期臥床的長者，署方指夫婦若因特殊情況未能親身辦理，可先填妥及簽署同意書，並連同身份證副本，由可親身到場的長者提交登記。署方強調，若日後有需要查核，會直接要求長者提交配偶關係證明文件等資料，且會有監察機制作定期或抽樣調查，若懷疑有人作出虛假配偶關係聲明，會轉交執法機構調查。

另外，醫療券計劃本周五起亦推出電子同意書，以取代紙本，屆時長者只需將身份證插入智能身份證閱讀器，便意味同意使用醫療券支付，系統也會經電話短訊實時通知已使用金額。

登記流程 家庭醫生料10分鐘完成

家庭醫生林永和指，長者登記時只需帶同身份證及作出配偶聲明，過程可在10分鐘內完成，料不會構成很大行政負擔。他續指，過去保留同意書等紀錄7年，十分佔位，現改用電子同意書可更節省空間。至於會否擔心造成爭拗，林指共用醫療券如開「銀行聯名戶口」，會確保長者與配偶有共識才登記。

家庭醫生林永和預料登記可在10分鐘內完成，不會構成很大行政負擔。（資料圖片）

病人政策連線主席林志釉批評，共用醫療券有違當初「錢跟病人走」原意，不解為何「要用健康嗰位去資助無咁健康嗰位？」他亦擔心關係較差的夫婦，可能出現「弱者被剝削」情況，倡政府應直接加大個人醫療券金額。

社協幹事連瑋翹認為，共用醫療券可提高彈性，相信現有安排可予長者方便及避免濫用。他建議，將手機拍下的配偶身份證照片亦視為「副本」，以更便利求醫者。