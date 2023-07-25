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25/07/2023

11歲移英港童IQ162 勝過愛因斯坦霍金

#Adrian Li #智商測驗 #愛因斯坦 #霍金
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　　【晴報專訊】一名11歲由香港移民英國的男童在門薩（Mensa）智商測驗獲得162分，追平歷來最高紀錄，成為全球成績排名前1%的測試者，成功獲得門薩協會的會員資格，其成績甚至超過兩大著名物理學家霍金和愛因斯坦所獲的160分。

 

Adrian Li在門薩智商測驗獲得162分，追平歷來最高紀錄，亦是18歲以下的最高得分。(網上圖片)

 

盼入讀劍橋 成心臟病學家

 

　　倫敦地方媒體MyLondon報道，現年11歲的Adrian Li和家人於去年從香港移民至倫敦班列特（Barnet），Adrian表示，最初只想取得148分進入門薩的門檻，從沒想過會得到與愛因斯坦差不多的160分，對此感驚訝。他將於9月入讀當地名校伊莉莎白女王學院，並希望遇到具有類似天賦的同學，「未來夢想是成為一名心臟病學家、從劍橋獲得學位、並成為世界上最棒的醫生！」

 

　　其母Rachel稱，兒子從小就表現與眾不同，2歲時閱讀速度已很快，每天看大量書籍，當他首次看到「university（大學）」這個字，雖然不知道是甚麼意思，但已可讀出正確發音。讀幼兒園期間，Adrian已開始看《星球大戰》全文版小說；8歲時更已開始寫冒險小說，並把書命名為《怪物探索》系列。現在他正在寫一本供青少年閱讀、關於古羅馬的小說，預計今年秋天出版。

 

8歲起寫小說 屢獲學術獎項

 

　　Rachel又指，Adrian讀小學時已獲多項學術獎項，形容他喜歡考試和測驗，「因這會為他帶來成就感和自豪感」，作為母親亦覺得驕傲，但明言即使有才華，仍要繼續努力學習，謹慎運用自身才智，選擇自己感興趣的發展道路，這樣他才能全心投入，以最好的方式回饋社會。Adrian可謂動靜皆宜，除了學術成績好，還喜歡國際象棋、壁球、劍擊、滑雪、乒乓球、跆拳道、划船等課外活動。

 

Adrian Li年紀輕輕已著有多本小說(網上圖片)

轉載自: 晴報

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