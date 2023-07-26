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26/07/2023

可循特別途徑在港註冊 內地6校獲免試認可 北上讀醫趨增

#內地醫科 #中學文憑試 #DSE
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　　【晴報專訊】政府上月公布第4批海外認可醫學資格名單，連同早前3批名單，至今共建議承認100項醫學資格，當中10個課程由6所內地院校提供，畢業生可循特別註冊途徑，免考執業資格試來港工作，並在符合各項條件後，獲正式註冊。中學文憑試（DSE）上周放榜，有內地升學專家指，選擇到內地讀醫學專業的考生按年略有增長，今年每8至10名考生中，有1至2人查詢，料到內地讀醫的港生將穩定增加；但近年中醫「供過於求」，到內地讀中醫的港生去年起現跌勢。

 

獲納入認可醫學資格名單的10個內地醫科課程，由清華大學等6所院校提供。（資料圖片）

 

　　獲納入認可醫學資格名單的10個內地醫科課程，分別由清華大學、復旦大學、上海交大、浙江大學、中山大學和武漢大學提供。持有獲承認醫學資格的非本地培訓醫生，如符合條件，可申請循特別註冊途徑於香港公營醫療機構工作，服務一定年期、取得獲承認專科資格及通過評核後，可獲正式註冊在港執業。

 

每10考生 有2人查詢相關資訊

 

　　內地升學專家、香島專科學校校長羅永祥指，內地醫科課程取錄門檻較香港低，其中暨南大學除有以中文授課的臨床醫學課程，其國際學院亦提供全英語課程，故與名單內的中山大學醫科課程同樣受港生歡迎。過去每年到內地讀醫科課程的港生至少有60至70人，暨大每年共錄取約10多名港生，中山大學去年則錄取28名港生。

 

　　羅續稱，以往在內地完成醫科課程的學生，回港通過醫委會的執業資格試後，同樣可執業，「中山大學已有逾300名校友成功在港執業，暨大亦有逾150名，有些人現已成為高級顧問醫生」，形容到內地升學一直是不少港生投身醫學界的途徑。而今年每8至10名考生中，亦有1至2人查詢到內地讀西醫的資訊，但獲納入認可醫學資格名單的內地醫科課程未算多，故一時三刻未刺激報名潮，惟他相信隨著相關課程認受性不斷提高，報讀內地西醫課程的港生將穩定增加。

 

　　近年考慮到內地升學的港生趨升，羅指，據2020年數字，內地和英國均為港生境外升學熱門地，各有1.6萬人前往留學，但去年教育局和中國教育部初步數字反映，到內地升學的港生已增至1.8萬人。他說，以往港生傾向到英國升學，很大程度是因本地教育體制和專業發展與英國相近，港生在當地畢業後回流返港，或更易銜接到公私營機構工作。但隨著香港開始全面認可內地學歷，特別是醫學資格，令港生看好在內地升學的發展前景。

 

相關內地醫科畢業生，可申請循特別註冊途徑於香港公院工作，符合各項條件後可註冊。（資料圖片）

 

「供過於求」 赴內地讀中醫反減

 

　　中國教育交流（香港）中心主任鄭躍亦稱，今年報名「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的人數總體趨勢保持穩定，DSE放榜後更接到大量學生及家長諮詢內地升學，選擇醫學專業的人數比例亦按年有增長。

 

　　北上讀西醫課程的學生料有升勢，但到內地讀中醫的人數或陸續減少。羅永祥稱，以往每10名到內地升學的港生便有1名讀中醫，因內地有大型中醫院供實習，學歷亦受認可，回港可考中醫執業資格試，各校更為港生提供優惠取錄標準，基本上DSE考獲「3322」即獲取錄，每年有逾300人獲取錄。惟因報讀人數眾多，近年中醫開始「供過於求」，畢業生考資格試和就業競爭變大，據悉去年報讀內地中醫課程的港生已減少，相信情況或會持續。

 

轉載自: 晴報

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