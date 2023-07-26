  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

26/07/2023

製假文件助外傭呃簽證2骨幹落網 涉用他人身份證打黑工 累收逾120萬

#外傭 #入境處 #黑工 #虛假文書
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】外傭打黑工時有發生，入境處搗破一個使用虛假文書為外傭騙取簽證續期的犯罪集團，昨拘捕2名菲裔骨幹成員。集團向每名外傭收取2萬至4萬元報酬，半年間收取超過120萬元得益，至今逾50人落網，包括虛假僱主、以至菲律賓、印度及印尼傭工，當中更有人借用他人身份證「打黑工」。有中介指，本港基層勞動力持續不足，加上外傭工資從高位回落，不排除有人乘機哄騙外傭以身試法。

 

入境處人員昨搜查廟街一處住宅，拘捕2名疑集團骨幹的菲裔男子。

 

　　處方昨突擊搜查廟街一處住宅，拘捕2名菲律賓裔男子，相信均為集團骨幹，包括一名67歲男性香港居民，另一名40歲男則持「行街紙」，並在單位內搜獲電腦、帳簿、護照副本及大量偽造的銀行月結單及水電費單等。入境處高級入境事務主任蘇美珊稱，約半年前發現有可疑簽證申請，經調查後，發現有人向外傭收取2萬至4萬元報酬，在她們轉工期間，製造及使用虛假文書訛稱其受聘，從而申請留港簽證，相信集團已運作約半年，累計得益逾120萬元。

 

 

入境處檢獲電腦、帳簿及護照副本等。

 

　　入境處自5月開始採取拘捕行動，至今拘捕超過50人，包括來自菲律賓、印度及印尼的外傭，以及簽署虛假外傭合約的僱主，部分人已被檢控，控罪包括「打黑工」、作虛假陳述、以至串謀詐騙等，其中有人涉用他人身份證打工，部分工資會交予身份證持有人，構成非法轉移、使用他人身份證及洗黑錢；調查發現亦涉中介公司，不排除更多人被捕。

 

中介指工資回落 吸引外傭淪黑工

 

　　疫下外傭曾供不應求，帶動工資水漲船高，惟多名中介均稱現已大幅回落。香港僱傭公會主席陳東風稱，外傭黑工存在已久，主要從事搬運或洗碗等，相信因僱主難請人，黑工工資又低過本地人，但高於外傭，促成雙方「合作」。僱傭代理協會主席張結民則稱，在港外傭一般知法例嚴謹，不會冒險，但不排除有人表現欠佳，完約後難找再僱主才鋌而走險。

 

　　得成僱傭中心總經理廖翠蘭稱，部分僱主與外傭會自行配對，再找中介代辦申請，以節省介紹費，但坦言無從得知「係咪真係做返外傭」，只能盡力勸勿違法，又不排除有外地中介存心違法。

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#外傭 #入境處 #黑工 #虛假文書

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk