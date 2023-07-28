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28/07/2023

熱浪籠罩全球 港36.1℃破今年紀錄

#杜蘇芮 #香港天文台 #大阪 #天文台 #極端酷熱 #希臘 #高溫
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　　【晴報專訊】受熱帶氣旋「杜蘇芮」外圍下沉氣流影響，華南極端酷熱。香港天文台昨午錄得36.1度，創今年以來新高，亦追平去年紀錄，並列史上「7月份最高氣溫」。昨多個監察站均錄得超熱紀錄，上水一度錄得38.6度；元朗公園及濕地公園亦有38度。天文台預計，「杜蘇芮」今早最接近本港，將在香港以東400公里左右掠過，並登陸福建南部。1號風球料在今早維持，改掛更高風球機會不大；本港今日持續酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。

 

「杜蘇芮」外圍下沉氣流致華南酷熱，香港多區氣溫逾36度。

 

　　日本亦受熱浪影響，當地35個都道府縣發出中暑警戒，近畿地區更出現「災害級高溫」，大阪府枚方市昨午錄得39.8度，創1977年開始觀察以來記錄。大阪府豐中市昨亦錄得39.5度，栃木縣佐野市則達39.4度。當地消防廳指，近1周中暑送醫者是去年同期2倍。

 

　　希臘亦持續有逾40度高溫，山火隨風勢不斷蔓延，10日間發生近600場山火，單在當地時間周三已有逾60場山火；旅遊勝地羅得島及科孚島亦復燃，羅得島全島進入緊急狀態。當地政府已在多個社區、工業區及古迹展開預防性撤離行動。另美國亞利桑那州鳳凰城已連續26日出現逾43度高溫，且逾125日連續無降雨，均創歷史新高，當地燙傷中心有逾半病人是因在瀝青路摔倒後，遭「路面燙傷」入院。

轉載自: 晴報

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