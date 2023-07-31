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31/07/2023

翹英教育結業 數百人淪苦主 有家長預繳逾3萬學費 海關接119宗舉報

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　　全港有5間分校的翹英教育突然宣布結業，並貼出告示形容「已完成歷史任務」，數百家長成立苦主群組自救，有人稱已預繳數萬元學費，有導師則稱被拖欠逾7.4萬元薪金。學校董事聲稱，近期有負面消息影響教師工作。消息指，近日曾有財務公司派人上補習社入課室「收數」。教育局稱關注情況；海關截至昨午5時接119宗舉報，已安排專隊跟進，提醒商戶勿違反《商品說明條例》；警方及消委會則分別接2宗報案及1宗投訴。

 

翹英教育康怡分校門外貼有結業通告。警方及消委會暫分別接2宗報案及1宗投訴。


　　翹英教育前日（29日）在何文田廣場分校貼出告示，聲稱已完成歷史任務及已結業，會將學生資料、獎項及證書寄回學生，但無提及退學費問題。有家長相繼在fb及WhatsApp成立苦主群組，約有數百名苦主加入，其中有家長稱，兒子上月底完成課程後，被導師以提供折扣游說繼續報讀，最終繳付逾3萬元學費，質疑做法如同欺騙，決定報警；另有家長稱，中心負責人曾表示自己欠租，更邀請她注資；有導師報稱被拖欠過千元至逾7.4萬元薪金；另有自稱前全職教師表示，學校彭姓負責人曾蓄意欠供強積金，形容對方是「積犯」。

導師被拖糧逾7萬 財務公司入班房追債

　　多間港島東的教育中心相繼表示，苦主憑預繳學費收據可享半價、甚至免1個月的優惠學費，其中一間為銳研教育中心，其所屬的學銳教育創辦人鍾銳斌指，由前晚起其西灣河及太子分校已接收11名翹英舊生，由升小一至中五都有；從收據可見，不少苦主已繳付8至10月學費，甚至有補專科學生預繳50堂課的學費，相當於預繳近半年費用。

　　翹英教育董事彭芷彤回覆傳媒查詢稱，近期太多負面信息影響教師工作，正商討重開部分分校，指或有家長願接手。有業內人士及家長指，翹英在港島東一帶頗受家長歡迎，尤其幼兒班，因其可全日託管，而教師亦被指質素不錯。但有家長稱，上周四已傳翹英結業，疑與康怡分校有財務公司派人上門追債有關，「有追債者入班房，有老師同學生在場，仲大喊『呢度欠債，執架啦』，令大家都好驚同徬徨。」

教育局：何文田分校無註冊紀錄

 

曾與翹英教育合作的EYE LEVEL上周指，因翹英違反協議而終止合作關係。


　　教育局稱，收到有學生家長就退費查詢及求助，但關注何文田廣場並無名為「翹英教育」的註冊學校紀錄，強調如發現有涉嫌違反《教育條例》情況，會按機制處理。本報在教育局網站以翹英5處校址搜索，發現3處均非以「翹英」為名，其中藍灣廣場名為「EYE LEVEL翹菁教育中心」；EYE LEVEL公司上周指，翹英違反協議，決定終止合作關係。

　　警方回應稱，前日接獲2名家長報警備案，案件列雜項處理。消委會則接獲1宗與有關教育中心相關投訴，涉已繳學費但未獲安排課堂，提醒家長要光顧信譽良好商戶，避免預繳大額費用，並盡量用信用卡等可退款機制繳費。積金局及勞工處均稱關注事件，前者指強積金受託人曾報告該補習社疑拖欠供款，已跟進並成功追討部分欠款，其餘會代僱員提民事申索。

移民潮影響補習社 中產區學生減1成

　　近年移民潮及出生率低，除衝擊正規學校，也對補習社造成影響。鍾銳斌坦言，太古、康怡等為傳統中產區，移民潮確令學生減少約5至10%，加上疫後首個暑假，家長報復性外遊下，亦對報讀暑期班較冷淡。

內地新移民增 課程要「轉型」

　　遵理學校創辦人梁賀琪認為，今次乃個別事件，估計因翹英多間分校位處港島區，且託管式幼兒班較多，較受移民潮打擊。她說，疫後不少補習中心都要「轉型」，按區域需求提供不同服務，如新界區較多內地來港學生或跨境生，課程亦偏重他們適應本港學習、甚至大學聯招本港升學攻略等；若位處港島區，則提供英國升學的IGCSE A-LEVEL、IB補習課程，甚至針對英國G5精英大學的面試技巧課程等，「已不是單純只補DSE了。」柏傲教育負責人劉小姐亦稱，疫後收生陸續復常，甚至比疫前好，而租金亦暫未見急升；加上新移民學生數字急升，佔整體約7成，英文補底需求殷切。她相信，翹英結業源於經營手法問題，多於市場環境欠佳，如疫情或影響學校周轉，有人或因此預收太多學費，「除非學校提出，否則家長較少預繳大筆學費」，其校曾試推「預繳2個月送一堂」亦不見踴躍，寧接受家長逐月交學費。

 

 

轉載自: 晴報

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