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31/07/2023

強積金去年投資回報跌逾$680億 人均少收$6269 積金局為僱員討回$1.45億供款

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　　積金局公布2022/23年度年報，去年強積金總淨資產跌至1.11萬億元，其中淨投資回報佔比按年再跌約6個百分點，蒸發逾680億元，意味每個強積金帳戶少收約6,269元，但淨年率化內部回報率2.7%，仍高跑贏同期通脹，基金費用亦減至1.33%。行政總監鄭恩賜指，年內巡查929間僱用場所，就拖欠供款個案向違規僱主發約34.7萬份付款通知書，為逾9.6萬名僱員討回1.45億元供款。

 

積金局去年為逾9.6萬名僱員討回1.45億元供款（資料圖片）


　　年報顯示，去年強積金總淨資產為1.11萬億元，按年跌約0.9%，總投資回報佔23%，達2,580億元，按年減680億元。強積金帳戶總數則由1,055萬增至1,090萬個，意味平均每人少收6,269元。由2000年12月強積金實施起計，年率化淨內部回報率為2.7%，跑贏同期年率化通脹1.8%；但按基金種類劃分，僅「貨幣市場基金-保守基金」在過去一年錄正回報1.2%，但股票基金則蝕最多達7.9%。

290萬帳戶用「懶人基金」 涉逾$894億

　　近年積金局推廣俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），局方稱，有290萬個帳戶按DIS作投資，佔整體帳戶的26.8%，涉及894.4億元資產。另基金開支比率由2007年12月時的2.1%，跌至最新1.33%，按年減0.06個百分點。鄭恩賜稱，成績令人鼓舞，相信仍有更大減費空間，料積金易平台在2025年全面投入運作，可簡化行政程序，料平台推出後的10年可節省累計300億至400億元成本，相當於期內原來行政費用的41%至55%。

　　鄭恩賜又稱，年內巡查共929間僱用場所，就拖欠供款個案發出約34.7萬份付款通知書，為逾9.6萬名僱員討回共1.45億元供款，其中多家企業在第五波疫情下倒閉，局方加強與工會合作，迅速接觸受影響僱員提供協助。

 

 

轉載自: 晴報

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